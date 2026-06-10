Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Κανείς δεν υποστηρίζει να βουλιάζουμε βάρκες μεταναστών – Στόχος οι επιστροφές

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χθεσινή του αναφορά στη Βουλή περί «βουλιάγματος της βάρκας» με παράνομους μετανάστες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έδωσε σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τη δική του εξήγηση για τα όσα είπε, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα ρητορικό ερώτημα στο πλαίσιο της συζήτησης για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

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Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε αρχικά στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κάνοντας λόγο για ένα αυστηρότερο πλαίσιο διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης. Όπως είπε, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, αύξηση του χρόνου κράτησης στα προαναχωρησιακά κέντρα για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου τους, ενώ για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία τέτοιων δομών εκτός Ελλάδας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση δέχεται κριτική τόσο από την Αριστερά, που χαρακτηρίζει τις διατάξεις υπερβολικά αυστηρές, όσο και από κόμματα της Δεξιάς, τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν εφαρμόζεται αποτελεσματική πολιτική αποτροπής. Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η φιλοσοφία των παρεμβάσεων είναι ακριβώς να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, υπενθυμίζοντας πως η παράνομη παραμονή στη χώρα έχει πλέον καταστεί αξιόποινη πράξη.

Αναφερόμενος ειδικά στη χθεσινή του τοποθέτηση, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι έθεσε το ερώτημα για το τι μπορεί να γίνει όταν μεταναστευτικές λέμβοι έχουν ήδη αποπλεύσει από τη Λιβύη και βρίσκονται στη μέση της θάλασσας. Όπως ανέφερε, στα χερσαία σύνορα του Έβρου εφαρμόζονται πολιτικές αποτροπής, ενώ στο Αιγαίο η συνεργασία με την Τουρκία επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις την αναχαίτιση και επιστροφή μεταναστών.

Ωστόσο, όπως είπε, όταν σκάφη έχουν ήδη βρεθεί σε διεθνή ύδατα προερχόμενα από τη Λιβύη, οι δυνατότητες αποτροπής είναι εξαιρετικά περιορισμένες. «Υπάρχει κανείς που να σηκώνει το χέρι και να λέει ότι θα πάμε να βουλιάξουμε τις βάρκες;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν υποστηρίζει μια τέτοια πρακτική και ότι ούτε η κυβέρνηση υιοθετεί μια τέτοια θέση.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που οι μετανάστες εισέρχονται στη χώρα, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία παραμένουν στη χώρα, ενώ για όσους τα αιτήματα απορρίπτονται θα πρέπει, όπως είπε, να ενεργοποιούνται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα οι διαδικασίες επιστροφής.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των επιστροφών και τη διαμόρφωση ενός αυστηρότερου συστήματος διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο, όπως υποστήριξε, παραμένει απολύτως συμβατό με τις προβλέψεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

- sofokleous10.gr

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