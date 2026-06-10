Βουλή:-Δεκτό-κατά-πλειοψηφία-στην-Επιτροπή-το-ν/σ-για-αδειοδότησεις-περιφερειακών-σταθμών

«Καλώ τα κόμματα να δούνε το νομοσχέδιο επί της αρχής, ως μία μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε τις βάσεις για να μπούνε κανόνες συνολικά στα μέσα ενημέρωσης και να δοθεί τέλος σε μία εκκρεμότητα θολού τοπίου 28 ετών. Αυτή η μεγάλη ιστορική αλλαγή προφανώς δεν χρειάζεται να έχει την υπογραφή μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι μεγάλες τομές, που θεωρώ ότι ξεπερνούν την κοινοβουλευτική δύναμη ενός κόμματος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό όμως το νομοσχέδιο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε μια πλατφόρμα πάνω στην οποία το κράτος δίνει εξουσίες στις ανεξάρτητες αρχές νομοθετεί με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των Ενώσεων και αλλάζει το τοπίο συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

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Με αυτές τις χαρακτηριστικές αναφορές ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν επί της αρχής το νομοσχέδιο του για τις αδειοδοτήσεις των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αύριο αναμένεται η συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω βελτιωτικές διορθώσεις κάνοντας δεκτές προτάσεις και παρατηρήσεις τόσο των κομμάτων όσο και των αρμόδιων επαγγελματικών συνδικαλιστικών ενώσεων.

Γνωστοποίησε δε ότι αύριο θα καταθέσει τροπολογία με την οποία θα λυθεί το ζήτημα των 10 δημοσιογράφων της ΕΡΤ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, υλοποιώντας τη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία δικαιώθηκε ο ένας δημοσιογράφος που είχε προσφύγει. «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να λύσουμε το θέμα. Πήραμε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα το περιλάβουμε αύριο στο νομοσχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ -εκτός από το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας που δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν- το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛ.ΛΥ και η ΝΙΚΗ, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό:

«Τέσσερις είναι κυρίως οι βασικοί λόγοι που καθιστά αυτή την νομοθέτηση εξαιρετικά σημαντική:

– Πρώτον: γιατί είναι μία επίλυση εκκρεμότητας 28 ετών με την εκάστοτε νομοθετική εξουσία να κάνει ότι δεν έβλεπε.

– Δεύτερον: γιατί έρχεται η κυβέρνηση συνολικά και δίνει σε μια ανεξάρτητη Αρχή, πολύ σημαντική αρμοδιότητα χωρίς να θέλει να συγκεντρώσει πάνω της κάτι τόσο σημαντικό, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε με προηγούμενους νόμους.

– Τρίτον: Εμείς δεν ορίζουμε ποιες θα είναι αυτές οι άδειες και πόσες θα είναι. Δεν βάζουμε κανένα όριο. Είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα. Δεν μπορεί να ορίσει κανένα Ινστιτούτο Φλωρεντίας, κανένας υπουργός, καμία Βουλή, πόσα κανάλια χωράνε στον πολυπλέκτη, πόσα κανάλια μπορεί να σηκώσει το σύστημα. Αυτό το ορίζουν μόνο οι τεχνικοί και η αρμόδια αρχή είναι η ΕΕΤΤ, κανένας άλλος.

Προηγείται λοιπόν ο προσδιορισμός του αριθμού των αδειών και στη συνέχεια έπεται η διαδικασία αδειοδότησης. Το νομοσχέδιο λέει ρητώς ότι ο αριθμός θα είναι τουλάχιστον ίσος με τα εν λειτουργία αυτή τη στιγμή κανάλια. Άρα στη χειρότερη περίπτωση θα έχουμε τον αριθμό τηλεοπτικών αδειών που έχουμε τώρα αφού αντέχει το σύστημα.

– Τέταρτον: αναβαθμίζουμε το προϊόν με υψηλή ευκρίνεια. Αυτό είναι μια ποιοτική υπηρεσία όχι μόνο προς τα κανάλια, τους εργαζόμενους αλλά και προς τους πολίτες. Μιλάμε για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, και στην Αττική και στην Περιφέρεια που θα είναι ανταγωνιστικά με το ίδιο ακριβώς προϊόν, την ίδια εικόνα που έχουν μέχρι σήμερα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, και αυτό γίνεται δωρεάν. Έρχεται το κράτος για τρία χρόνια και το επιδοτεί αυτό. Στόχος είναι να μονιμοποιηθεί αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε από τώρα σε μόνιμη βάση γιατί δεν υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα.

Σε διευκρινιστικές του απαντήσεις σε ερωτήματα των εισηγητών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό των εργαζομένων, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε ότι «υπάρχει σκέψη στα ενημερωτικά κανάλια στην περιφερειακή ζώνη Αττικής και στην Κεντρική Μακεδονία να αυξήσουμε τους δημοσιογράφους γιατί θεωρούμε ότι τα αιτήματα των ενώσεων είναι εύλογα, μπορούν να βρεθούν κάποιοι παραπάνω δημοσιογράφοι και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις δύο μεγαλύτερες περιφερειακές ζώνες».

Σε ό,τι αφορά τις μικρές περιφερειακές ζώνες, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «κι εγώ με μεγάλο προβληματισμό κατέληξα σε αυτούς τους αριθμούς», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. «Μετά από ενάμιση χρόνο πολλών συναντήσεων, πολλών συσκέψεων με τους ανθρώπους των μέσων, με τα κανάλια, με τις ενώσεις, φτάσαμε σε αυτό το κείμενο το οποίο ήρθε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έφτασε στη δημόσια διαβούλευση και εκεί είχαμε αλλαγές γιατί ήρθε να ρυθμίσει ένα τοπίο θολό 28 ετών. Για κάποιους το 10, ο αριθμός των εργαζομένων είναι πολύ, για κάποιους λίγο. Για κάποιους οι ελάχιστοι 3 δημοσιογράφοι είναι υπερβολικός αριθμός αλλά για μένα είναι λίγο για έναν ενημερωτικό σταθμό. Ως προς τα κριτήρια, λοιπόν, δεχθήκαμε τον μέσο όρο των εισηγήσεων των φορέων, δημοσιογραφικών ενώσεων και καναλιών. Ακούω την κριτική και τις επισημάνσεις που γίνονται και υπόσχομαι ότι μέχρι και αύριο, θα ξαναδούμε αυτούς τους αριθμούς». Ανέφερε.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «κάτι που είναι ξεκάθαρο και απολύτως διαφανές στο νομοσχέδιο είναι ότι δίνει σε μία ανεξάρτητη Αρχή απολύτως μια πολύ σημαντική εξουσία για τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών, χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε».

«Ενισχύουμε με προσωπικό το ΕΣΡ, και ναι, θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν, μέσω ΑΣΕΠ. Είναι ο πιο καθαρός και αντικειμενικός τρόπος διορισμού μόνιμου προσωπικού. Όπως έγινε και με το -», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Αν δει κανείς τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι ουσιαστικά η υλοποίηση αιτημάτων των ανθρώπων που ξέρουν την καθημερινότητα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Σας ζητώ λοιπόν, αυτή τη μεγάλη ιστορική αλλαγή, η οποία προφανώς δεν χρειάζεται να έχει την υπογραφή μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας -γιατί και δικές μας κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στο παρελθόν σε αυτή την αλλαγή, αλλά και ναι, κυβερνήσεις άλλων κομμάτων ρύθμισαν προσωρινά το τοπίο, υπήρχε πλήρης νομιμότητα δεν το συζητώ- να την στηρίξετε».

Όπως τόνισε, «μετά τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου είχαμε μια τεράστια επιτυχία. Πήραμε την έγκριση από την Digi-Kom πενταετούς χρηματοδότησης όλων των μέσων ενημέρωσης -πλην των μεγάλων καναλιών που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία- εφημερίδων, ιστοσελίδων, ραδιοφώνων τοπικών καναλιών, περιοδικών».

«Περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ επί πέντε. Είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα αυτά χωρίς να μπορεί κανένας κυβερνητικός παράγοντας να επηρεάσει. Θα τα πάρουν με βάση τα στοιχεία του ΕΔΟΕΑΠ, τους τζίρους τους, τους εργαζομένους τους, τα αντικειμενικά κριτήρια, αυτοί που είναι στο Μητρώο, αυτοί που σέβονται τους εργαζομένους τους, που έχουν ενημερότητα, αυτοί που αν θέλουν να έχουν και σάιτ και εφημερίδα θα πρέπει να πληρώνουν ξεχωριστά», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Διευκρίνισε επίσης ότι «αντίστοιχα δεν μπορεί πλέον μια καμπάνια να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο αν δεν ξέρουμε και από πριν αλλά και κατόπιν της υλοποίησης της, πού πήγαν τα λεφτά από κρατική διαφήμιση».

«Αυτές είναι μεγάλες τομές που θεωρώ ότι ξεπερνούν την κοινοβουλευτική δύναμη ενός κόμματος. Είμαι πολύ υπερήφανος που τα εισηγούμαι. Ευχαριστώ τους βουλευτές και της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και της αντιπολίτευσης, γιατί πολλές εκ των παρατηρήσεων σας, θα το δείτε και αύριο, θεωρώ ότι θα ενταχθούν. Και ναι, εφόσον καταφέρουμε και αναγνωρίσουμε την προϋπηρεσία για τους εργαζόμενους αυτή θα είναι μία συλλογική νίκη των ενώσεων και όλων των κομμάτων που ήρθαν εδώ και το ζήτησαν και θα γίνει από όλους μαζί», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

«Εγώ το πιστεύω πραγματικά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό όμως το νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία, εφόσον μέσα υλοποιούνται και πολλά τα οποία έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες συζητήσεις με όλα τα κόμματα και στη διαβούλευση, να δείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε μια πλατφόρμα πάνω στην οποία το κράτος δίνει εξουσίες στις ανεξάρτητες Αρχές, νομοθετεί με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ενώσεων και αλλάζει το τοπίο συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

- sofokleous10.gr

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