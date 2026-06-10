Βουτιά στις αγορές της Ασίας μετά τα χτυπήματα Ιράν – ΗΠΑ: Απώλειες 7% για τον Kospi

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή εχθρικών ενεργειών από τότε που συμφωνήθηκε η εκεχειρία τον Απρίλιο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και άλλων 21 στόχων στην περιοχή του Κόλπου την Τετάρτη, ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι έπληξε ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache την Τρίτη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε περίπου 3%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε πτώση 2%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στη Νότια Κορέα, όπου ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης KOSPI υποχώρησε σχεδόν 7%, σε μια εβδομάδα έντονων πιέσεων για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τιμές του πετρελαίου αντέδρασαν πιο ήπια, αν και απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά επτά εβδομάδων που είχαν καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,7%, φτάνοντας τα 92,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 0,6%, στα 88,73 δολάρια.

«Η γεωπολιτική αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως κίνδυνος ειδησεογραφικού χαρακτήρα και όχι ως μακροοικονομικό σοκ», σχολίασε η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo στη Σιγκαπούρη, Charu Chanana.

Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι το πετρέλαιο παραμένει κοντά στα 90 δολάρια παρά τις νέες εξελίξεις με το Ιράν δείχνει ότι οι αγορές δεν προεξοφλούν σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική ανατιμολόγηση των κινδύνων εάν κλιμακωθούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, θαλάσσιες μεταφορές ή εάν αυξηθεί η αμερικανική εμπλοκή.

Στη Wall Street, οι μετοχές υποχώρησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς η προσπάθεια ανάκαμψης του τεχνολογικού κλάδου εξανεμίστηκε. Οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι αυξημένες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων οδήγησαν τους επενδυτές μακριά από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Τα συμβόλαια του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,5%, ενώ εκείνα του Nasdaq κατά 0,86%.

Στην Ιαπωνία, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός χονδρικής επιταχύνθηκε τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, καθώς οι πιέσεις στις τιμές από τον πόλεμο επεκτάθηκαν σε περισσότερους τομείς της οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ).

Οι αγορές πλέον προεξοφλούν σχεδόν πλήρως αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της BOJ στις 16 Ιουνίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίμονη αδυναμία του γεν και η πιο επιθετική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να ωθήσουν την ιαπωνική κεντρική τράπεζα σε ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.

«Οι αγορές συνήθως μπορούν να απορροφήσουν τις γεωπολιτικές αναταράξεις όταν οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υπό έλεγχο», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Ameriprise, Anthony Saglimbene.

«Τα περιθώρια αντοχής μειώνονται όταν οι τιμές του πετρελαίου, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και η πολιτική της Fed κινούνται προς μια κατεύθυνση λιγότερο ευνοϊκή για τις μετοχές βραχυπρόθεσμα. Αυτός είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε να αυξάνεται σήμερα στις αγορές», πρόσθεσε.

Οι πιέσεις αυτές γίνονται ήδη αισθητές στις αναδυόμενες οικονομίες. Η κεντρική τράπεζα της Ινδονησίας προχώρησε την Τετάρτη σε αιφνιδιαστική αύξηση επιτοκίων εκτός προγραμματισμένης συνεδρίασης, με στόχο τη στήριξη της αδύναμης ρουπίας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μια προηγούμενη μεγάλη αύξηση επιτοκίων.