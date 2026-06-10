Γεραπετρίτης:-Ο-κίνδυνος-που-υπάρχει-είναι-να-υποκύψουμε-στον-οικονομικό-λαϊκισμό

«Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα εύπεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μία πλειοδοσία ενός κίβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την εκδήλωση με θέμα «Thessaloniki 4.0: Innovation & Investment in a Challenging Global Environment», την οποία διοργάνωσε η Grant Thornton, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), στο Hyatt Regency Thessaloniki.

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Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα και η οικονομία της και είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο μετά από μία πολύ επώδυνη οικονομική κρίση η οποία στοίχισε σχεδόν το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας. Κάθε κρίση παράγει ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα η οποία οφείλει να είναι ζωντανή, ενεργητική και να αναλαμβάνει και τις διακινδυνεύσεις».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναμφίβολα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από εισαγωγέας ενέργειας έγινε εξαγωγέας ενέργειας και αποτελεί συνθήκη ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή μας.

Τόνισε πως η κρίσιμη λέξη είναι η εξωστρέφεια και σημείωσε: «Το 2019 η κυβέρνηση έκανε μία στρατηγική επιλογή να επενδύσει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό έχουν πολλαπλασιαστεί, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 50%, οι δε εξαγωγές μας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν διπλασιαστεί. Και η σημερινή συνθήκη έχει διαμορφώσει μία τεράστια ευκαιρία για τον επιχειρηματία ο οποίος τολμά να καταστεί εξωστρεφής. Παράλληλα δημιουργούμε και τις συνθήκες ασφαλείας.

Σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους, να έχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας, να έχει μία ανάπτυξη η οποία είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να δανείζεται σήμερα με όρους ευνοϊκότερους σε σχέση με την Ιταλία και με τους ίδιους όρους με τους οποίους δανείζεται η Γαλλία. Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα 7 χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση».

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «η Ελλάδα σήμερα έχει το μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο» και στο ερώτημα αν η άνθηση της οικονομίας εξαρτάται από το διπλωματικό κεφάλαιο απάντησε κατηγορηματικά «ναι».

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με εταίρους και συμμάχους υπό όρους όχι απλώς ισότητας αλλά ενός στρατηγικού παίκτη ο οποίος έχει μεγάλη δυνατότητα επιρροής στα διεθνή δρώμενα», υπογράμμισε.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία μπορούμε να αισιοδοξούμε και παρατήρησε: «Είμαστε σε ένα καθεστώς οικονομικής ασφάλειας, επενδυτικής αυτάρκειας. Αν με ρωτούσατε να σας συμβουλεύσω αν θα πρέπει να επεκτείνετε τις επιχειρήσεις σας ή αν θα πρέπει να περιμένετε υπομονετικά παίζοντας άμυνα θα σας έλεγα το εξής: Η Ελλάδα μέσα από τις πολλαπλές κρίσεις όχι μόνο επιβίωσε αλλά από κάθε κρίση έβγαινε και πιο δυνατή. Από την πανδημία βγήκε πιο δυνατή, από την ενεργειακή κρίση βγήκε ενεργειακά διαφοροποιημένη, από την κρίση με τους δύο πολέμους ανέπτυξε στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες δεν υπήρχαν ποτέ. Θέλω να σας το πω, με όση βεβαιότητα μπορώ να το πω από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, ότι η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη γεωπολιτική ρευστότητα η οποία εμφανίζεται στην περιοχή μας και στον κόσμο, θα συνεχίσει αυτό το μονοπάτι της σταθερότητας το οποίο θα δημιουργήσει και συνθήκες πολύ μεγαλύτερης ανάπτυξης. Οι κίνδυνοι πάντοτε θα υπάρχουν, όμως η Ελλάδα σε μερικά χρόνια θα είναι η πύλη της Ανατολής και του Νότου στην Ευρώπη. Θα είναι ο κύριος κόμβος για τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης. Θα είναι εκείνη η οποία θα έχει τη δυνατότητα μέσα από τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αυτοδύναμη άμυνά της να μπορεί να είναι πάροχος ασφαλείας. Οι κίνδυνοι υπάρχουν αλλά υπάρχει κάτι ακόμη. Υπάρχει μία σταθερή βούληση για να μπορέσουμε όλες αυτές τις κρίσεις να τις διαχειριστούμε και να τις στρέψουμε σε ευκαιρία».

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, Βασίλης Καζάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ζούμε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, αβεβαιότητες, ρίσκα αλλά και ευκαιρίες. Ξεκινώντας από τους δύο πολέμους που έχουμε στη γειτονιά μας, κανένας δεν ξέρει τι θα μας επιφυλάξει το μέλλον. Υπάρχουν, «όμως», κι άλλα θέματα. Ο πληθωρισμός καλπάζει, τα επιτόκια αυξάνονται, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει αρκετά προβλήματα και δημιουργούν τεράστια ζητήματα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν. Ταυτόχρονα έχουμε το ενεργειακό κόστος. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην επηρεάζεται από την αύξηση του κόστους της ενέργειας. Έχουμε, «όμως», και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι η τεχνολογία αποτελεί ένα μέρος της επιχείρησης. Σήμερα όποιος δεν επενδύσει στην τεχνολογία, δεν εξελίξει την επιχείρηση του, πιστέψτε με ότι το μέλλον του θα είναι αβέβαιο. Τέλος, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, η σταθερότητα στην ανάπτυξη της χώρας απαιτεί πολιτική σταθερότητα. Εύχομαι και ελπίζω να μην μπει η χώρα μας σε νέες περιπέτειες».

Σχετικά με την εταιρία Grant Thornton είπε ότι ανήκει σε ένα δίκτυο που έχει 8,5 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών, 80.000 ανθρώπους και παρουσία σε πάνω από 150 χώρες. Ξεκίνησε το 1994 με 15 άτομα και 200.000 ευρώ κύκλο εργασιών και στις 30 Ιουνίου ο κύκλος εργασιών θα είναι 100.000.000 ευρώ και οι εργαζόμενοι 1.600.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και προτάσεων για τις ευκαιρίες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή μετά και τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακολούθησε συζήτηση, με θέμα «Το Νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και η Ανθεκτικότητα της Οικονομίας», στην οποία συμμετείχαν οι Ανδρέας Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Group, Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil ΑΕ, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος – Χατζάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.

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