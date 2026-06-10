Γερμανία:-Η-mercedes-μπαίνει-στον-κλάδο-των-drones

Στην αμυντική βιομηχανία στρέφεται μετά την Volkswagen και η Mercedes, η οποία ετοιμάζει συνεργασία με εταιρία από τον τομέα των drones. Ταυτόχρονα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έκλεισε ήδη συμφωνία ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με το υπουργείο ‘Αμυνας της Λιθουανίας, για την προμήθεια στρατιωτικών οχημάτων.

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Στην αμυντική βιομηχανία στρέφεται μετά την Volkswagen και η Mercedes, η οποία ετοιμάζει συνεργασία με εταιρία από τον τομέα των drones. Ταυτόχρονα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έκλεισε ήδη συμφωνία ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με το υπουργείο ‘Αμυνας της Λιθουανίας, για την προμήθεια στρατιωτικών οχημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Mercedes-Benz θα συνεργαστεί με την εταιρία startup Tytan Technologies, η οποία κατασκευάζει drones αναχαίτισης. Η Mercedes, με το βαν Sprinter και μια στρατιωτική έκδοση του SUV G-Class, θα προμηθεύσει τα οχήματα τα οποία θα φέρουν πάνω τους κινητό σύστημα άμυνας από drones, το «Drone Defender». Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με τους κατάλληλους αισθητήρες και εκτοξευτές για τα drones αναχαίτησης της Tytan.

Το συγκεκριμένο σύστημα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα, αναμένεται να είναι φθηνότερο από τον ανταγωνισμό, ενώ θα είναι διαθέσιμο πιο γρήγορα από τα περισσότερο περίπλοκα συστήματα που προορίζονται για την πρώτη γραμμή. Η Tytan, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την παραγωγή αυτόνομων drones αναχαίτισης που ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη και συνεργάζεται ήδη με την Ουκρανία, σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Από την πλευρά της Mercedes πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κελένιους δήλωσε πρόσφατα στην Wall Street Journal ότι η εταιρία του θα μπορούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον αμυντικό τομέα, αλλά αυτό θα παραμείνει «ειδική περίπτωση».

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της ανησυχίας της Γερμανίας για πιθανές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος κάλεσε πρόσφατα τις γερμανικές εταιρίες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από drones, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία η παρουσία τους, ειδικά κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η Mercedes την ίδια ώρα έκλεισε συμβόλαιο ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με την κυβέρνηση της Λιθουανίας, για την προμήθεια των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων με οχήματα Mercedes-Benz G-Class και στρατιωτικά φορτηγά Unimog, Zetros και Arocs, τα οποία κατασκευάζονται από την Daimler Truck. Σύμφωνα με το υπουργείο ‘Αμυνας της Λιθουανίας, έχει ήδη υπογραφεί η σχετική συμφωνία με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και προβλέπεται παράδοση των οχημάτων από το 2026 έως και το 2032. Η αγορά, η οποία συνιστά «μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον εφοδιασμό των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων και αφορά την αποτελεσματική μεταφορά στρατευμάτων, όπλων και προμηθειών για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του στρατού», θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με αμυντικό δάνειο από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ‘Αμυνας στο Βίλνιους.

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