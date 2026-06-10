Γκιόκας-(ΚΚΕ):-Στόχος-της-Αναθεώρησης-του-Συντάγματος-η-εμπέδωση-της-αντιλαϊκής-πολιτικής

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να στριμώξει τη συνταγματική αναθεώρηση σε μία fast track διαδικασία λίγων εβδομάδων μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να μείνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός στο σκοτάδι για βασικές αντιδραστικές τομές που επιχειρούνται», κατήγγειλε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, κατά τη συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Aναθεώρηση του Συντάγματος.

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«Στόχος είναι μια συζήτηση επιφανειακή που να υπηρετεί τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, ενόψει και των επικείμενων εκλογών», είπε ο βουλευτής και σχολίασε πως «η κυβερνητική μεθόδευση επιδιώκει να εμφανίσει την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τη σταθερότητα και την υπευθυνότητα έναντι του λαϊκισμού». Από την άλλη, όπως ανέφερε, «και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης εμφανίζονται ότι υπηρετούν την αποκατάσταση της σταθερότητας και του περιβόητου κράτους δικαίου» και έτσι «όλοι μαζί εμφανίζονται να κόπτονται για το κύρος των θεσμών του σάπιου κράτους και την έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού προς αυτούς».

Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Γκιόκας σημείωσε ότι το ΚΚΕ προκαταβολικά ξεκαθαρίζει ότι «δεν φιλοδοξεί να το παίξει εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η διαδικασία ένα πράγμα σημαίνει: Τη σταθερή και με όσο γίνεται λιγότερες αντιδράσεις εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στον βωμό της κερδοφορίας, στον βωμό των ματωμένων πλεονασμάτων και δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, στον βωμό της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, των εξοπλισμών».

Αυτή η πολιτική, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΚΚΕ, δεν έχει τη σφραγίδα μόνο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων, των παλιών και «αναβαπτισμένων σωτήρων» αλλά και σχημάτων που εμφανίζονται με τον μανδύα του νέου και του άφθαρτου, κρύβοντας πίσω από την αερολογία των θέσεων τους τη συμφωνία με αυτήν τη στρατηγική.

«Δεν φιλοδοξούμε να αποκαταστήσουμε το χαμένο κύρος προς τους θεσμούς ενός σάπιου και άδικου κράτους που είναι τέτοιο όχι γιατί δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα ένας έντιμος και ικανός διαχειριστής για το εξανθρωπίσει, αλλά γιατί είναι ένα κράτος -και κατ’ επέκταση ένα Σύνταγμα- που ενσαρκώνει τη δικτατορία του κεφαλαίου και φτιάχτηκε ακριβώς να υπηρετεί την αδικία και την εκμετάλλευση», τόνισε ο κ. Γκιόκας.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ επεσήμανε ότι «το Σύνταγμα συζητείται σε μια περίοδο πολεμικών συγκρούσεων, με την ενεργή συμμετοχή και της Ελλάδας, σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι και οι λαοί καλούνται να επωμιστούν νέα βάρη, όπως τα βάρη για εξοπλισμούς και τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, δίπλα σε αυτά που ήδη πληρώνουν. Σε τέτοιες περιόδους δυναμώνει η δυσαρέσκεια και οι κραδασμοί και γι’ αυτό στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης είναι να εμπεδωθεί η αντιλαϊκή -πολιτική, οικονομική, δικαστική- σταθερότητα του συστήματος και αυτό επιδιώκεται με σειρά προτάσεων που δίνουν το στίγμα της συνταγματικής αναθεώρησης». Ενδεικτικά, ο κ. Γκιόκας ανέφερε την προσπάθεια συνταγματικής κατοχύρωσης του δημοσιονομικού κόφτη και των ματωμένων πλεονασμάτων, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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