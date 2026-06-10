Δικαστικη απόφαση σταθμος: Καταδικη Τρ.Πειραιώς για κλονισμο της υγείας εργαζομένης εξαιτίας πιεστικής στοχοθεσίας

Η πρόσφατη απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία δικαιώθηκε η εργαζόμενη Ναταλία Κ. απέναντι στην Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τον κόσμο της εργασίας.

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Μια εργαζόμενη που βίωσε επί χρόνια την ασφυκτική πίεση της στοχοθεσίας, την εντατικοποίηση και τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτές είχαν στην υγεία της, βρήκε το θάρρος να διεκδικήσει δικαστικά το δικαίωμά της στην αξιοπρέπεια, την υγεία και τον σεβασμό στην εργασία.

Η σημασία της απόφασης ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας ατομικής δικαστικής διαφοράς. Αφορά κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται αντιμέτωπος με υπερβολικούς στόχους, συνεχή πίεση, εργασιακή εξουθένωση και πρακτικές που δοκιμάζουν την ψυχική και σωματική του υγεία.

Η απόφαση αποτελεί σταθμό γιατί:

• Καταδικάζει τον εργοδότη για τον κλονισμό της υγείας της εργαζόμενης, εξαιτίας της ασφυκτικής – πιεστικής στοχοθεσίας και της εντατικοποίησης της εργασίας.

• Περιφρουρεί την προστασία της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα.

• Διασφαλίζει το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν δικαστική προστασία απέναντι σε πρακτικές ψυχολογικής πίεσης και εργασιακής εξουθένωσης.

• Δημιουργεί ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου.

• Βάζει φραγμό στην εργοδοτική ασυδοσία και υπερτονίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύει κάθε επιχειρηματικού στόχου.

Ο ΣΕΥΤΠΕ αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την εργαζόμενη, η οποία είχε το θάρρος να υψώσει τη φωνή της απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους εργοδότες της χώρας και να δώσει έναν αγώνα που αφορά το σύνολο των εργαζομένων, με τη δική μας αμέριστη στήριξη.

Με τη στάση της απέδειξε ότι η σιωπή δεν είναι μονόδρομος και ότι ο αγώνας για την προστασία της υγείας, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορεί να δικαιωθεί.

Η απόφαση αυτή αφορά κάθε εργαζόμενο που βλέπει την υγεία και την προσωπικότητά του να δοκιμάζονται στο όνομα της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας και σαφές μήνυμα προς τους εργοδοτικούς φορείς.

Ταυτόχρονα, σε μια χώρα όπου, παρά τις γενικές διατάξεις προστασίας της υγείας και της προσωπικότητας των εργαζομένων, εξακολουθεί να απουσιάζει ένα σαφές και εξειδικευμένο πλαίσιο αντιμετώπισης της ψυχολογικής πίεσης και της εντατικοποίησης της εργασίας και των επιπτώσεών τους στην υγεία των εργαζομένων, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί πραγματικό ορόσημο. Η Πολιτεία πλέον οφείλει να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων.