Δριμύ-κατηγορώ-Πολάκη:-«Προφανώς-έχει-υπάρξει-κάποια-συμφωνία-μεταξύ-Φάμελλου-και-Τσίπρα»

Έντονη κριτική στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο OPEN, αποδίδοντάς της ευθύνη για τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί από μια στενή ηγετική ομάδα γύρω από τον Σωκράτη Φάμελλο, η οποία – όπως ανέφερε – λειτούργησε χωρίς την ύπαρξη επίσημα συγκροτημένου εκτελεστικού οργάνου. «Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από τον πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο, διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το φαντάζεστε να είχα βγει εγώ αρχηγός, να είχα παραλάβει το κόμμα στο 10% και να ήταν τώρα στο 1 ή στο 2%;» τόνισε ο πρώην υπουργός.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές διεργασίες, σημείωσε ότι ο ίδιος, μαζί με τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, είχαν καταθέσει πρόταση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προέβλεπε έναν ευρύτερο προοδευτικό διάλογο, τόσο με τον χώρο που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, με στόχο – όπως είπε – τη συγκρότηση μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι δεν επιδιώκει την ενότητα, τονίζοντας ότι η ενότητα αποτελεί ζητούμενο, αλλά μόνο στη βάση συγκεκριμένου πολιτικού προγράμματος. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η Αριστερά δεν είναι σταθμός για καριέρες», αλλά ζήτημα αρχών, αξιοπρέπειας και πολιτικής κατεύθυνσης.

Ο κ. Πολάκης ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, επισημαίνοντας ότι στη σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν υπάρχει προηγούμενο ενός κόμματος και του προέδρου του να εκφράζουν στήριξη προς άλλο πολιτικό φορέα.

Έτσι, διατύπωσε την εκτίμηση ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Σωκράτη Φάμελλου, η οποία «δεν έχει δημοσίως αναγνωριστεί» από καμία πλευρά, σχολιάζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η εικόνα αυτή θα συνιστούσε «επίδειξη δουλικότητας».

- sofokleous10.gr

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