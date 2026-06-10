Ελλάδα: 3 δισ. ευρώ από το 10ετές ομόλογο – Καλύφθηκε το 95% του ετήσιου δανειακού προγράμματος

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές έλαβε η Ελλάδα, καθώς άντλησε 3 δισ. ευρώ από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036, με τις προσφορές να εκτοξεύονται στα 31 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών και πληροφορίες του IFR, η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, ενώ με τη συγκεκριμένη συναλλαγή το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καλύψει περίπου το 95% των φετινών δανειακών του αναγκών.

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Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για τις αγορές ομολόγων, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των προσδοκιών για νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ζήτηση δεκαπλάσια του ζητούμενου ποσού

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 31 δισ. ευρώ για μια έκδοση ύψους 3 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε υπερκάλυψη άνω των δέκα φορών.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να τοποθετούνται ενεργά σε ελληνικούς τίτλους, παρά το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον έχει γίνει σαφώς πιο δύσκολο σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στον ΟΔΔΗΧ να ολοκληρώσει την έκδοση χωρίς να χρειαστεί να προσφέρει υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου από αυτό που είχε τεθεί στην τελική καθοδήγηση της αγοράς.

Τι σημαίνει η τιμολόγηση

Η τελική τιμολόγηση στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το 10ετές mid-swap αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 3,8%, ανάλογα με το επίπεδο του επιτοκίου αναφοράς τη στιγμή της τιμολόγησης.

Το επίπεδο αυτό θεωρείται ανταγωνιστικό δεδομένου του διεθνούς περιβάλλοντος και της ανόδου των αποδόσεων που έχει προκαλέσει το ενεργειακό σοκ των τελευταίων εβδομάδων.

Σχεδόν ολοκληρώθηκε το φετινό πρόγραμμα δανεισμού

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μετά τη σημερινή έκδοση η Ελλάδα έχει καλύψει περίπου το 95% των προγραμματισμένων δανειακών αναγκών του 2026.

Αυτό προσφέρει σημαντική ευελιξία στον ΟΔΔΗΧ για το υπόλοιπο του έτους, καθώς μειώνει την ανάγκη νέων εξόδων στις αγορές σε μια περίοδο όπου η πορεία των επιτοκίων παραμένει αβέβαιη.

Η επιτυχία της συναλλαγής έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ισχυρών εκδόσεων ευρωπαϊκών κρατών το τελευταίο διάστημα, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση πριν διαμορφωθεί ένα ενδεχομένως δυσμενέστερο περιβάλλον για το κόστος δανεισμού.