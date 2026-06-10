ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,2% τον Μάιο ο πληθωρισμός – «Καίνε» καύσιμα και στέγαση, καλπάζουν οι τιμές βασικών τροφίμων

Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σε ένα επίμονο κύμα ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών καταναλώτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον Μάιο του 2025. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι το ενεργειακό σοκ και οι δευτερογενείς επιπτώσεις του διαχέονται πλέον σε ολόκληρη την οικονομία

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Μια σειρά από βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφουν πλέον διψήφιες αυξήσεις.

Στέγαση και μεταφορές οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων

Τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές.

Η ομάδα της στέγασης κατέγραψε ετήσια αύξηση 11,6%, αντανακλώντας τις ανατιμήσεις στα ενοίκια, στον ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατοικία.

Αντίστοιχα, οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 11,5%, λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων, των ανταλλακτικών και του κόστους συντήρησης των οχημάτων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις σε επιμέρους ενεργειακά προϊόντα:

Πετρέλαιο θέρμανσης: +53,2%

Άλλα καύσιμα: +34,8%

Πετρέλαιο κίνησης: +24,4%

Βενζίνη: +21,5%

Φυσικό αέριο: +21,0%

Ακριβότερο το τραπέζι του νοικοκυριού

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των τροφίμων δεν κινούνται πλέον με εκρηκτικούς ρυθμούς, η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» σημείωσε νέα αύξηση 3,5%.

Ανάμεσα στα προϊόντα που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις ξεχωρίζουν:

Μοσχάρι: +17,6%

Αρνί και κατσίκι: +16,2%

Ψάρια αλίπαστα: +12,6%

Φυτικά λίπη και μαργαρίνες: +10,6%

Πουλερικά: +6,0%

Καφές: +5,2%

Λαχανικά: +4,1%

Φρούτα: +3,5%

Στον αντίποδα, αποκλιμάκωση καταγράφηκε στο ελαιόλαδο (-11,1%), στα δημητριακά πρωινού (-7,8%) και στα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια (-3,5%).

Νέες πιέσεις σε εστίαση και τουρισμό

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και την κατανάλωση εκτός σπιτιού.

Η κατηγορία «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» ενισχύθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση, καθώς οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ξενοδοχεία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Μόνο τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, οι τιμές στην κατηγορία αυξήθηκαν κατά 2,8%, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει και στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο δομικός χαρακτήρας της ακρίβειας

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ενέργεια. Η άνοδος των ενοικίων κατά 7,7%, των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 19,2%, των ασφαλίστρων υγείας κατά 7%, αλλά και των υπηρεσιών εστίασης κατά 8,5% υποδηλώνει ότι οι ανατιμήσεις έχουν περάσει πλέον σε ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.

Ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 διαμορφώθηκε στο 3,1%, από 2,5% ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο επιμένουν αλλά και ενισχύονται.