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    Ενέργεια, καύσιμα, στέγαση: ο πυρήνας που κρατά τον πληθωρισμό ψηλά

    By Οικονομία No Comments6 Mins Read
    Δείκτης τιμών καταναλωτή, Μάιος 2026 – Αναλυτικό άρθρο
    Ελληνική Στατιστική Αρχή · Μάιος 2026

    Ο πληθωρισμός
    επιστρέφει στο 5,2%

    Δείκτης τιμών καταναλωτή · ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές
    01
    Ανάλυση

    Ο πληθωρισμός υπερδιπλασιάστηκε σε ένα τετράμηνο — και η εικόνα δεν είναι αυτή που νομίζετε

    Από 2,5% τον Ιανουάριο στο 5,2% τον Μάιο, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε λίγους μήνες. Όμως η μηδενική μηνιαία μεταβολή του Μαΐου προδίδει ότι το πρόβλημα δεν είναι μια καινούργια έκρηξη τιμών, αλλά η σκιά του περασμένου χρόνου.

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    5,2%Ετήσιος πληθωρισμός Μαΐου 2026
    +2,7 μ.β.Έναντι 2,5% τον Μάιο 2025
    0,0%Μηνιαία μεταβολή vs Απρίλιο
    126,87Γενικός δείκτης (2020=100)
    «Η ετήσια μεταβολή σχεδόν διπλασιάστηκε σε ένα τετράμηνο, με τον δείκτη πρακτικά στάσιμο τον Μάιο»

    Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 10 Ιουνίου 2026 ότι ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 5,2% τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025, έναντι αντίστοιχης ανόδου μόλις 2,5% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Η τροχιά της επιτάχυνσης είναι αποκαλυπτική: 2,5% τον Ιανουάριο, 2,7% τον Φεβρουάριο, 3,9% τον Μάρτιο, 5,4% τον Απρίλιο και 5,2% τον Μάιο. Σε ένα μόλις τετράμηνο, ο ρυθμός ανατίμησης διπλασιάστηκε.

    Εδώ όμως κρύβεται το πρώτο αναλυτικό κλειδί. Παρά την υψηλή ετήσια ένδειξη, ο δείκτης τον Μάιο δεν μεταβλήθηκε καθόλου σε σχέση με τον Απρίλιο (0,0%). Όταν η μηνιαία ορμή μηδενίζεται ενώ η ετήσια παραμένει στα ύψη, η εξήγηση δεν είναι μια νέα έκρηξη τιμών: είναι το «αποτύπωμα βάσης» (base effect). Συγκρίνουμε τις σημερινές τιμές με μια χαμηλή βάση του 2025 — και είναι αυτή η χαμηλή περσινή βάση, κυρίως στην ενέργεια, που φουσκώνει τον ετήσιο αριθμό.

    Ετήσια μεταβολή ΔΤΚ και μέση ετήσια (κινητός μέσος δωδεκαμήνου), Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2026

    Η απόσταση ανάμεσα στις δύο γραμμές είναι το δεύτερο κλειδί. Η ετήσια μεταβολή (κόκκινη) τινάζεται απότομα, ενώ ο μέσος δωδεκαμήνου (μπλε) ανεβαίνει με νηφάλιο βήμα — από 2,5% τον Ιανουάριο σε 3,1% τον Μάιο. Ο κινητός μέσος εξομαλύνει τις προσωρινές αναταράξεις και δείχνει τον υποκείμενο ρυθμό: το γενικό επίπεδο τιμών ανεβαίνει, αλλά όχι με την ταχύτητα που υποδηλώνει το «τίτλος» 5,2%. Πρόκειται περισσότερο για πληθωρισμό κόστους παρά για υπερθέρμανση από τη ζήτηση.

    02
    Δομική ανάλυση

    Ενέργεια, καύσιμα, στέγαση: ο πυρήνας που κρατά τον πληθωρισμό ψηλά

    Δύο μόνο ομάδες —Στέγαση και Μεταφορές— ευθύνονται για περισσότερες από τρεις στις πέντε ποσοστιαίες μονάδες του πληθωρισμού. Και πίσω από αμφότερες κρύβεται η ίδια αιτία: η τιμή της ενέργειας.

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    Η ανατομία του 5,2% δείχνει μια εξαιρετικά συγκεντρωμένη πίεση. Η Στέγαση εκτινάχθηκε κατά 11,6% σε ετήσια βάση, με επίπτωση 1,68 ποσοστιαίων μονάδων στον γενικό δείκτη — τη μεγαλύτερη ατομική συνεισφορά κάθε ομάδας. Πίσω της βρίσκεται μια αλυσίδα ενεργειακών ανατιμήσεων: πετρέλαιο θέρμανσης +53,2%, φυσικό αέριο +21,0%, ηλεκτρισμός +5,9%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών πρόσθεσαν άλλο ένα +7,7%.

    Σχεδόν ισόποσα πιέζουν οι Μεταφορές με +11,5% (επίπτωση 1,62 μονάδες). Εδώ ο πρωταγωνιστής είναι τα καύσιμα κίνησης: βενζίνη +21,5%, πετρέλαιο κίνησης +24,4%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια ανατιμήθηκαν κατά 19,2%. Μόνη της η βενζίνη συνεισφέρει 1,01 ποσοστιαία μονάδα στον γενικό δείκτη — δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο ολόκληρου του πληθωρισμού προέρχεται από ένα και μόνο προϊόν.

    Πέντε ενεργειακά είδη ανατιμήθηκαν από +21% έως +53% σε έναν χρόνο
    Πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών (%), Μάιος 2026 / Μάιος 2025

    Το παραπάνω αποτελεί κλασικό «αποτύπωμα βάσης» στην ενέργεια: οι τιμές καυσίμων του Μαΐου 2025 ήταν αφύσικα χαμηλές, οπότε η σύγκριση με σήμερα παράγει διψήφια ποσοστά — όχι επειδή το κόστος ζωής εκτοξεύεται μήνα με μήνα, αλλά επειδή το σημείο εκκίνησης ήταν βυθισμένο. Καθώς αυτή η περσινή βάση «ξεπλένεται» μέσα στους επόμενους μήνες, ένα μεγάλο μέρος της ετήσιας ανατίμησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί μηχανικά, χωρίς να χρειαστεί καμία πτώση τιμών.

    Πίνακας 1 · Ετήσιες μεταβολές ΔΤΚ ανά ομάδα και επίπτωση στον γενικό δείκτη — Μάιος 2026 / Μάιος 2025 (2020=100)
    Ομάδα αγαθών και υπηρεσιών Μάιος 2026 Μάιος 2025 Μεταβολή % Επίπτωση
    Στέγαση139,48124,99+11,61,6774
    Μεταφορές134,33120,44+11,51,6205
    Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια136,65125,97+8,51,0312
    Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά136,95132,36+3,50,7270
    Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες115,42111,57+3,40,0670
    Εκπαίδευση112,55109,51+2,80,0961
    Αναψυχή – Αθλητισμός και πολιτισμός113,38111,79+1,40,0521
    Υγεία112,97111,66+1,20,0907
    Προσωπική φροντίδα – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες107,74106,83+0,90,0411
    Αλκοολούχα ποτά και καπνός107,64107,76−0,1−0,0037
    Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού114,31114,43−0,1−0,0045
    Ένδυση και υπόδηση132,41133,57−0,9−0,0405
    Ενημέρωση και επικοινωνία91,6094,17−2,7−0,1318
    Γενικός δείκτης126,87120,57+5,2
    Ετήσια μεταβολή (%) ανά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών — Μάιος 2026 / Μάιος 2025

    Η εικόνα του πίνακα είναι σαφής: από τις δεκατρείς ομάδες, μόλις τέσσερις (Στέγαση, Μεταφορές, Ξενοδοχεία-Εστίαση, Διατροφή) εξηγούν ουσιαστικά το σύνολο του πληθωρισμού. Στον αντίποδα, τέσσερις ομάδες κινούνται αποπληθωριστικά — με χαρακτηριστικότερη την Ενημέρωση και επικοινωνία (−2,7%), όπου ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν τη διαρθρωτική τους αποκλιμάκωση. Δεν πρόκειται για γενικευμένο πληθωρισμό, αλλά για συγκεντρωμένη πίεση σε λίγες, ενεργοβόρες κατηγορίες.

    03
    Νοικοκυριά

    Διατροφή, εστίαση και ο λογαριασμός που δεν μοιράζεται ισόποσα

    Πίσω από τον μέσο όρο του 5,2% κρύβεται μια αλήθεια που η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει: οι ανατιμήσεις χτυπούν εκεί όπου τα φτωχότερα νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους.

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    Η τρίτη μεγάλη πίεση έρχεται από το τραπέζι. Η Διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά ανατιμήθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση, με επίπτωση 0,73 μονάδων. Πρωταθλητές το μοσχάρι (+17,6%), το αρνί και το κατσίκι (+16,2%) και τα πουλερικά (+6,0%) — δηλαδή το κρέας, βασικό συστατικό του ελληνικού καλαθιού. Μέρος της πίεσης αντισταθμίστηκε από πτώσεις στο ελαιόλαδο (−11,1%) και στα δημητριακά πρωινού (−7,8%), αλλά το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει επιβαρυντικό.

    Δίπλα στη διατροφή στέκεται η Εστίαση και τα καταλύματα με +8,5% — η δεύτερη μεγαλύτερη ατομική συνεισφορά στον δείκτη (0,97 μονάδες), σχεδόν όση και η βενζίνη. Εδώ συναντώνται δύο δυνάμεις: η μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού και διατροφικού κόστους στους καταλόγους, αλλά και η σταθερά ισχυρή τουριστική ζήτηση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανεβάζουν τιμές χωρίς να χάνουν πελατεία.

    Η βενζίνη και η εστίαση μαζί καλύπτουν σχεδόν τις δύο από τις πέντε μονάδες του πληθωρισμού
    Είδη με τη μεγαλύτερη επίπτωση (συνεισφορά σε π.μ.) στον γενικό ΔΤΚ — Μάιος 2026 / Μάιος 2025

    Εδώ αναδεικνύεται το διανεμητικό αποτύπωμα του πληθωρισμού. Τα είδη με τη μεγαλύτερη συνεισφορά —βενζίνη, εστίαση, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρισμός, ενοίκια, κρέας, λαχανικά— δεν είναι πολυτελή αγαθά. Είναι βασικές ανάγκες: μετακίνηση, θέρμανση, στέγη και τροφή. Και ακριβώς επειδή αυτές οι κατηγορίες απορροφούν δυσανάλογα μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού στα χαμηλά εισοδήματα, ο βιωμένος πληθωρισμός για τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι, στην πράξη, υψηλότερος από το επίσημο 5,2%.

    Το συμπέρασμα για την οικονομική πολιτική είναι ανισόρροπο. Ένας πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ενέργεια και τις βασικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με εργαλεία ζήτησης — μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική δεν μειώνει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίθετα, καθιστά πιο επιτακτικές τις στοχευμένες, εισοδηματικές παρεμβάσεις προς τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο. Όσο η αποκλιμάκωση των ετήσιων ρυθμών εξαρτάται κυρίως από το «ξέπλυμα» της περσινής βάσης, η ανακούφιση θα είναι στατιστική — όχι απαραίτητα πραγματική.

    - ΕΛΣΤΑΤ — Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Μάιος 2026 · Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2026

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