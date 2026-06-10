Ενέργεια, καύσιμα, στέγαση: ο πυρήνας που κρατά τον πληθωρισμό ψηλά

01 Ανάλυση Ο πληθωρισμός υπερδιπλασιάστηκε σε ένα τετράμηνο — και η εικόνα δεν είναι αυτή που νομίζετε Από 2,5% τον Ιανουάριο στο 5,2% τον Μάιο, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε λίγους μήνες. Όμως η μηδενική μηνιαία μεταβολή του Μαΐου προδίδει ότι το πρόβλημα δεν είναι μια καινούργια έκρηξη τιμών, αλλά η σκιά του περασμένου χρόνου. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 5,2% Ετήσιος πληθωρισμός Μαΐου 2026 +2,7 μ.β. Έναντι 2,5% τον Μάιο 2025 0,0% Μηνιαία μεταβολή vs Απρίλιο 126,87 Γενικός δείκτης (2020=100) «Η ετήσια μεταβολή σχεδόν διπλασιάστηκε σε ένα τετράμηνο, με τον δείκτη πρακτικά στάσιμο τον Μάιο» Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 10 Ιουνίου 2026 ότι ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 5,2% τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025, έναντι αντίστοιχης ανόδου μόλις 2,5% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Η τροχιά της επιτάχυνσης είναι αποκαλυπτική: 2,5% τον Ιανουάριο, 2,7% τον Φεβρουάριο, 3,9% τον Μάρτιο, 5,4% τον Απρίλιο και 5,2% τον Μάιο. Σε ένα μόλις τετράμηνο, ο ρυθμός ανατίμησης διπλασιάστηκε. Εδώ όμως κρύβεται το πρώτο αναλυτικό κλειδί. Παρά την υψηλή ετήσια ένδειξη, ο δείκτης τον Μάιο δεν μεταβλήθηκε καθόλου σε σχέση με τον Απρίλιο (0,0%). Όταν η μηνιαία ορμή μηδενίζεται ενώ η ετήσια παραμένει στα ύψη, η εξήγηση δεν είναι μια νέα έκρηξη τιμών: είναι το «αποτύπωμα βάσης» (base effect). Συγκρίνουμε τις σημερινές τιμές με μια χαμηλή βάση του 2025 — και είναι αυτή η χαμηλή περσινή βάση, κυρίως στην ενέργεια, που φουσκώνει τον ετήσιο αριθμό. Ετήσια μεταβολή ΔΤΚ και μέση ετήσια (κινητός μέσος δωδεκαμήνου), Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2026 Η απόσταση ανάμεσα στις δύο γραμμές είναι το δεύτερο κλειδί. Η ετήσια μεταβολή (κόκκινη) τινάζεται απότομα, ενώ ο μέσος δωδεκαμήνου (μπλε) ανεβαίνει με νηφάλιο βήμα — από 2,5% τον Ιανουάριο σε 3,1% τον Μάιο. Ο κινητός μέσος εξομαλύνει τις προσωρινές αναταράξεις και δείχνει τον υποκείμενο ρυθμό: το γενικό επίπεδο τιμών ανεβαίνει, αλλά όχι με την ταχύτητα που υποδηλώνει το «τίτλος» 5,2%. Πρόκειται περισσότερο για πληθωρισμό κόστους παρά για υπερθέρμανση από τη ζήτηση.

02 Δομική ανάλυση Ενέργεια, καύσιμα, στέγαση: ο πυρήνας που κρατά τον πληθωρισμό ψηλά Δύο μόνο ομάδες —Στέγαση και Μεταφορές— ευθύνονται για περισσότερες από τρεις στις πέντε ποσοστιαίες μονάδες του πληθωρισμού. Και πίσω από αμφότερες κρύβεται η ίδια αιτία: η τιμή της ενέργειας. — ✦ — Η ανατομία του 5,2% δείχνει μια εξαιρετικά συγκεντρωμένη πίεση. Η Στέγαση εκτινάχθηκε κατά 11,6% σε ετήσια βάση, με επίπτωση 1,68 ποσοστιαίων μονάδων στον γενικό δείκτη — τη μεγαλύτερη ατομική συνεισφορά κάθε ομάδας. Πίσω της βρίσκεται μια αλυσίδα ενεργειακών ανατιμήσεων: πετρέλαιο θέρμανσης +53,2%, φυσικό αέριο +21,0%, ηλεκτρισμός +5,9%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών πρόσθεσαν άλλο ένα +7,7%. Σχεδόν ισόποσα πιέζουν οι Μεταφορές με +11,5% (επίπτωση 1,62 μονάδες). Εδώ ο πρωταγωνιστής είναι τα καύσιμα κίνησης: βενζίνη +21,5%, πετρέλαιο κίνησης +24,4%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια ανατιμήθηκαν κατά 19,2%. Μόνη της η βενζίνη συνεισφέρει 1,01 ποσοστιαία μονάδα στον γενικό δείκτη — δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο ολόκληρου του πληθωρισμού προέρχεται από ένα και μόνο προϊόν. Πέντε ενεργειακά είδη ανατιμήθηκαν από +21% έως +53% σε έναν χρόνο Πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών (%), Μάιος 2026 / Μάιος 2025 Το παραπάνω αποτελεί κλασικό «αποτύπωμα βάσης» στην ενέργεια: οι τιμές καυσίμων του Μαΐου 2025 ήταν αφύσικα χαμηλές, οπότε η σύγκριση με σήμερα παράγει διψήφια ποσοστά — όχι επειδή το κόστος ζωής εκτοξεύεται μήνα με μήνα, αλλά επειδή το σημείο εκκίνησης ήταν βυθισμένο. Καθώς αυτή η περσινή βάση «ξεπλένεται» μέσα στους επόμενους μήνες, ένα μεγάλο μέρος της ετήσιας ανατίμησης αναμένεται να αποκλιμακωθεί μηχανικά, χωρίς να χρειαστεί καμία πτώση τιμών. Πίνακας 1 · Ετήσιες μεταβολές ΔΤΚ ανά ομάδα και επίπτωση στον γενικό δείκτη — Μάιος 2026 / Μάιος 2025 (2020=100) Ομάδα αγαθών και υπηρεσιών Μάιος 2026 Μάιος 2025 Μεταβολή % Επίπτωση Στέγαση 139,48 124,99 +11,6 1,6774 Μεταφορές 134,33 120,44 +11,5 1,6205 Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια 136,65 125,97 +8,5 1,0312 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 136,95 132,36 +3,5 0,7270 Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 115,42 111,57 +3,4 0,0670 Εκπαίδευση 112,55 109,51 +2,8 0,0961 Αναψυχή – Αθλητισμός και πολιτισμός 113,38 111,79 +1,4 0,0521 Υγεία 112,97 111,66 +1,2 0,0907 Προσωπική φροντίδα – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 107,74 106,83 +0,9 0,0411 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 107,64 107,76 −0,1 −0,0037 Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού 114,31 114,43 −0,1 −0,0045 Ένδυση και υπόδηση 132,41 133,57 −0,9 −0,0405 Ενημέρωση και επικοινωνία 91,60 94,17 −2,7 −0,1318 Γενικός δείκτης 126,87 120,57 +5,2 — Ετήσια μεταβολή (%) ανά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών — Μάιος 2026 / Μάιος 2025 Η εικόνα του πίνακα είναι σαφής: από τις δεκατρείς ομάδες, μόλις τέσσερις (Στέγαση, Μεταφορές, Ξενοδοχεία-Εστίαση, Διατροφή) εξηγούν ουσιαστικά το σύνολο του πληθωρισμού. Στον αντίποδα, τέσσερις ομάδες κινούνται αποπληθωριστικά — με χαρακτηριστικότερη την Ενημέρωση και επικοινωνία (−2,7%), όπου ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν τη διαρθρωτική τους αποκλιμάκωση. Δεν πρόκειται για γενικευμένο πληθωρισμό, αλλά για συγκεντρωμένη πίεση σε λίγες, ενεργοβόρες κατηγορίες.