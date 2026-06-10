Ετοιμάζεται σύγκρουση Τσίπρα – Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

-

Το κυνήγι της δεύτερης θέσης στις κάλπες που έρχονται έχει χαρακτηριστικά πολιτικής επιβίωσης. Η λογική λέει πως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης σύντομα θα «καθαρίσουν» το παιχνίδι ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μαρίας Καρυστιανού. Όχι πως η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών είναι μια εύκολη αντίπαλος. Η σύνθεση, όμως του εκλογικού σώματος δείχνει πως η μάχη για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι υπόθεση για δυο, εκτός και αν υπάρξουν απρόοπτες εξελίξεις. Πρόκειται για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς που ξεπερνά το αντισυστημικό κοινό. Πριν τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαινόταν πως είχε κερδίσει τη συγκεκριμένη μάχη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι δυο αρχηγοί ξεκινούν τις εξορμήσεις τους με τις στοχεύσεις σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ίδιες. Το κοινό των λαϊκών γειτονιών αποτελεί πόλο έλξης, καθώς το 2023 τα αποτελέσματα τους δεν ήταν καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στον Πειραιά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Δραπετσώνα συνομιλώντας με νέους. Έχουν επιλέξει και οι δυο μια νέα μορφή επικοινωνίας με τον κόσμο δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να βάζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ασφαλώς για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η καλυτέρευση των ποσοστών του στα αστικά κέντρα αποτελεί προτεραιότητα. Έχει τους μηχανισμούς για να αναπτυχθεί στην περιφέρεια σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα που έχει να κάνει πολύ δουλειά ακόμα. Προσπαθεί σε επίπεδο εθελοντών να επεκταθεί, ωστόσο δεν μπορεί να στηριχθεί στις δομές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν τον οδηγό για τα επόμενα βήματά τους με το βλέμμα στραμμένο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από τη Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν να περάσει το πρώτο κύμα των μετρήσεων, που όπως υποστηρίζουν, περιλαμβάνει και τον ενθουσιασμό του καινούργιου. Προβληματισμός υπάρχει και αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις των στελεχών του, ωστόσο η ηγετική ομάδα συστήνει υπομονή. Στην Αμαλίας επικρατεί αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βάση περίπου στο 15% κάτω από την οποία δεν πρόκειται να κινηθεί. Σίγουρα τα νούμερα που θα τρέξουν λίγο πριν τις διακοπές του Αυγούστου θα είναι πιο αντιπροσωπευτικά.

Η μάχη των δυο θα κορυφωθεί με την έναρξη της πολιτικής χρονιάς στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια εβδομάδα μετά την παρουσία του πρωθυπουργού. Με τη φόρα του οιονεί δεύτερου κόμματος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση και η ΕΛΑΣ.

Στελέχη της Συμπαράταξης θυμίζουν πως το ΠΑΣΟΚ συγκυριακά κατέκτησε αυτή τη θέση. Τα προγράμματα των δυο αναμένεται να αντιπαρατεθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου με το χρόνο πλέον για τις εκλογές – αν δεν έχουν προκηρυχθεί – να μετρά αντίστροφα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.