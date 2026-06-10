ΗΠΑ:-Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-εκτόξευσε-σε-υψηλό-τριετίας-τον-πληθωρισμό

Σε υψηλό τριών ετών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς οι τιμές συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,2% τον Μάιο, έναντι 3,8% που ήταν ο ρυθμός αύξησης των τιμών τον Απρίλιο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Είναι η πρώτη φορά που ο πληθωρισμός αναρριχάται σε αυτό το επίπεδο από τον Μάιο του 2023, διάστημα κατά το οποίο οι τιμές είχαν εισέλθει σε μετά- πανδημική τροχιά υποχώρησης.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είχε σημειώσει υψηλό 40 ετών με 9%. (τον Ιούνιο του 2022)

Αν και ακολούθησε μακρά πορεία αποκλιμάκωσης. Ουδέποτε επέστρεψα στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ακόμη και αν αποδειχθεί προσωρινή, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο τη στιγμή που έχει ποντάρει μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας των οικονομικών του πολιτικών στη μείωση του κόστους ζωής.

Οι πιο μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται στα νωπά προϊόντα και το βοδινό κρέας, και δεν υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις για σύντομη αποκλιμάκωση στο εγγύς μέλλον.

Φόβοι για πληθωριστικό σπιράλ

Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει το κόστος στέγασης, κυμαίνεται επίσης σταθερά πάνω από το 3%.

Τα στοιχεία του πληθωρισμού αποτελούν σε κάθε περίπτωση μια πρώιμη δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς, τον νέο επικεφαλής της Fed.

Και αυτό διότι η επικρατούσα ανησυχία μεταξύ των οικονομολόγων είναι ότι μια ακόμη έξαρση του πληθωρισμού ίσως τελικά πείσει τους Αμερικανούς ότι οι υψηλές τιμές είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομίας.

Από και πέρα ο πληθωριστικός κύκλος είναι εύκολο να ξεκινήσει: Οι εργαζόμενοι θα απαιτούν μεγαλύτερες αυξήσεις, οι δε επιχειρήσεις θα αυξάνουν τις τιμές πριν καν το κόστος παραγωγής αυξηθεί πραγματικά.

Το γεγονός, τέλος ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο (2%) της Fed εδώ και πέντε χρόνια, επιτείνει τους φόβους ότι η ακρίβεια «ήρθε για να μείνει».