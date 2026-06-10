Η-Βουλγαρία-ανέστειλε-την-άδεια-της-ασφαλιστικής-εταιρείας-«insurance-jsc-dallbogg:-life-and-health»

Η απόφαση έπεται προηγούμενων εποπτικών μέτρων.

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Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Insurance JSC Dallbogg: Life and Health» αποφάσισε η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στην κανονιστική εποπτεία της εταιρείας και αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Η απόφαση έπεται προηγούμενων εποπτικών μέτρων, ήτοι: α) απόφασης της FSC της 10ης.06.2025, περί απαγόρευσης εργασιών για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, σε όλα τα κράτη-μέλη, που δραστηριοποιείται η Dallbogg με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (με ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης την 01.07.2025), β) απόφασης της 01ης.10.2025 με άμεση ισχύ για επ’ αόριστον απαγόρευση και γ) απόφασης της 02ας.04.2026 (με άμεση ισχύ) περί απαγόρευσης της έκδοσης/ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, στη Βουλγαρία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων. H FSC συνεργάστηκε στενά με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ/EOX, στα οποία η Dallbogg διανέμει τα προϊόντα της, για την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Περισσότερες πληροφορίες:

-Την 10η.06.2025, η FSC επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην έκδοση νέων/ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που θα συνάπτονταν στα κράτη – μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ με την εταιρεία Dallbogg που δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 01.07.2025 και για διάστημα τριών (3) μηνών.

-Την 1η.10.2025, η FSC εξέδωσε νέα απαγόρευση, χωρίς χρονικό περιορισμό, επί της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας λόγω επίμονων και νέων αναφυόμενων προβλημάτων.

-Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα ζητήματα και την αποτυχία της εταιρείας να τα επιλύσει, την 02α.04.2026 η FSC εξέδωσε απόφαση με άμεση ισχύ, επιβάλλοντας απαγόρευση σύναψης νέων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, εντός της επικράτειας της Βουλγαρίας.

-Βάσει των ανωτέρω, η FSC εκκίνησε τη διαδικασία εφαρμογής αναγκαστικού διοικητικού μέτρου, κατά το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία όφειλε να καταρτίσει ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμο σχέδιο αποκατάστασης της φερεγγυότητάς της και να το υποβάλλει εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

-Η FSC έλαβε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο και το αξιολόγησε ως ανεπαρκές. Για τον λόγο αυτό, την 09η.06.2026 η FSC αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023).