Η-ΕΚΤ-βάζει-φρένο-στο-επιθετικό-λανσάρισμα-προϊόντων-της-revolut

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε πέρυσι στον περιορισμό των δραστηριοτήτων της Revolut, θέτοντας αυστηρότερους περιορισμούς στον ευρωπαϊκό βραχίονα της fintech, λόγω ανησυχιών για τις γρήγορες διαδικασίες έγκρισης της εταιρείας σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε πέρυσι στον περιορισμό των δραστηριοτήτων της Revolut, θέτοντας αυστηρότερους περιορισμούς στον ευρωπαϊκό βραχίονα της fintech, λόγω ανησυχιών για τις γρήγορες διαδικασίες έγκρισης της εταιρείας σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η ΕΚΤ περιόρισε προσωρινά την άδεια για το ευρωπαϊκό τμήμα της Revolut να κυκλοφορήσει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο το περασμένο καλοκαίρι, μέχρι να διορθώσει τις «ελλείψεις» στις διαδικασίες έγκρισης.

Μάλιστα η Revolut διατάχθηκε να προχωρήσει σε ανεξάρτητο έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικής εποπτείας των νέων προϊόντων στην Ευρώπη.

Οι περιορισμοί ήταν ακόμη αυστηρότεροι εκτός Ευρώπης, καθώς περιορίστηκε η δυνατότητα του ευρωπαϊκού βραχίονα της Revolut να πραγματοποιήσει εξαγορές ή να προσελκύσει νέους πελάτες εκτός της ηπείρου.

Οι περιορισμοί, οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί ή αναφερθεί προηγουμένως, αποτελούσαν απειλή για τη στρατηγική του ρωσικής καταγωγής συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Revolut, Νικ Στορόνσκι, ο οποίος έχει επαινέσει το προσωπικό δεδομένης της ελευθερίας να αναπτύσσει και να λανσάρει γρήγορα προϊόντα με περιορισμένη μόνο εποπτεία.

Αυτή η στρατηγική βοήθησε στην προώθηση της αποτίμησης της Revolut πάνω από τις περισσότερες παραδοσιακές ευρωπαϊκές τράπεζες σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, προσφέροντας μια ταχέως αναπτυσσόμενη γκάμα διαδικτυακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κατέστησε τον Στορόνσκι έναν από τους πλουσιότερους άνδρες του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του σχεδόν 30% του μεριδίου του στην εταιρεία.

Ωστόσο, η ψηφιακή «νεοτράπεζα» έχει κατά καιρούς έρθει σε σύγκρουση με τις ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ο Στορόνσκι κάποτε χλεύασε τους αξιωματούχους επειδή ήταν πολύ αργοί και ακολουθούσαν τις «αρχές», πριν η Revolut πάρει φέτος άδεια τραπεζικής λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περιορισμοί της ΕΚΤ υπογραμμίζουν τις εντάσεις μεταξύ των ταχέως αναπτυσσόμενων fintech και της ανατρεπτικής τους επίδρασης στις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές, και των ρυθμιστικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό των κινδύνων για το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Υπάρχουν επίσης μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Ευρώπης να ενθαρρύνει τους πρωταθλητές νεοσύστατων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, με φόβους ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον καταπνίγει την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η Revolut, η οποία ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι στοχεύει τελικά να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως οι FT, η οποία εάν επιτευχθεί θα επισκιάσει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των UBS και Santander.

Η κίνηση της ΕΚΤ πέρυσι έγινε καθώς η Revolut προετοιμαζόταν για μια πώληση μετοχών που αποτίμησε την fintech στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ευρωπαϊκό διοικητικό συμβούλιο της Revolut ενημερώθηκε για τους περιορισμούς τον Ιούλιο του 2025. Οι ευρωπαϊκές της δραστηριότητες ρυθμίζονται μέσω της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Λιθουανίας, η οποία απένειμε στην Revolut ευρωπαϊκή άδεια τραπεζικής το 2018.

Ένα άτομο κοντά στην εταιρεία δήλωσε ότι από το περασμένο καλοκαίρι η Revolut είχε βελτιώσει την εσωτερική διαδικασία κυκλοφορίας προϊόντων της, με βελτιωμένες αξιολογήσεις νέων πρωτοβουλιών από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η Revolut πραγματοποιεί αυτήν τη στιγμή μια ακόμη πώληση μετοχών που της έχει δώσει αποτίμηση 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η οποία θα την καθιστούσε την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς εάν ήταν εισηγμένη εταιρεία, μπροστά από τις Barclays, BNP Paribas και CaixaBank.

Η Revolut έχει επίσης εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Μεξικό και υπέβαλε αίτηση τον Μάρτιο για τραπεζικό χάρτη στις ΗΠΑ.

Από την ίδρυσή της το 2015, η Revolut έχει φτάσει τα 75 εκατομμύρια πελάτες και πέρυσι τα κέρδη της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57% στα 1,7 δισεκατομμύρια λίρες με έσοδα 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών.