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    Η-amazon-εξασφάλισε-δάνειο-17,5-δισεκ.-δολαρίων
    Η Amazon εξασφάλισε δάνειο 17,5 δισεκ. δολαρίων

    Η Amazon εξασφάλισε δάνειο 17,5 δισεκ. δολαρίων

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

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    REUTERS/Toby Shepheard

    Eν μέσω αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη

    Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σύναψε συμφωνία με την Citibank και άλλους δανειστές.

    Με αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζει μια πιστωτική διευκόλυνση με καθυστερημένη εκταμίευση ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

    - Reuters

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