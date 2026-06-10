Η-amazon-εξασφάλισε-δάνειο-17,5-δισεκ.-δολαρίων

Με αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζει μια πιστωτική διευκόλυνση με καθυστερημένη εκταμίευση ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

- Reuters

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