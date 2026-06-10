Ιταλία:-Οι-εισαγωγές-ενέργειας-αναμένεται-να-αυξηθούν-στα-60-δισεκ.-ευρώ-το-2026

Η Ιταλία θα δαπανήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος για την εισαγωγή ενέργειας, αύξηση 8-9 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025, δήλωσε την Τετάρτη η εθνική ένωση παραγωγών καυσίμων UNEM.

Η εκτίμηση βασίζεται στην προσδοκία ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει τους επόμενους μήνες.

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«Πέρυσι είχαμε έναν λογαριασμό ενέργειας ύψους 48,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 7 δισεκατομμύρια λιγότερο από ό,τι το 2024, αλλά φέτος η εκτίμησή μας είναι ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 57-58 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος της UNEM, Τζιάνι Μουράνο, στην ετήσια συνάντηση του συνδέσμου.

Η UNEM δήλωσε ότι ο λογαριασμός της Ιταλίας για εισαγωγές πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, 4,5 δισεκατομμύρια περισσότερα από πέρυσι, υποθέτοντας ότι οι μέσες τιμές του πετρελαίου Brent θα είναι 90 δολάρια ανά βαρέλι το 2026.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει έντονα τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πέρασε από τη στενή πλωτή οδό πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Κάτω από 90 δολάρια οι τιμές πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές την Τετάρτη – με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate στα 88 δολάρια περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδος – καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν άλλαξαν κατεύθυνση, αν και η πρόβλεψη για την πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων προσέφερε στήριξη.

- Reuters