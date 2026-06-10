Κουτσούμπας-για-Συνταγματική-Αναθεώρηση:-Στοχεύουν-να-ξεχαστούν-οι-ευθύνες-τους-για-τα-σκάνδαλα-και-τα-εγκλήματα

«Το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία προταση για αναθεώρηση άρθρων με την οποία θα έχει λυμένα τα χέρια της η όποια κυβέρνηση για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές» τόνισε ο γγ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί της συνταγματικής αναθεώρησης.

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Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ «από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τόσο τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όσο και την απαράδεκτη διαδικασία που ακολουθείται».

Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση, ενόψει και των εκλογών, στοχεύει στο να ξεχαστούν οι τεράστιες ευθύνες για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα που προσπαθεί να συγκαλύψει, να μην πάρει ο λαός χαμπάρι το “νέο κουστούμι” που του ράβει, να γλιτώσει από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στις αντιδραστικές τομές που φέρνει».

Σε αυτό το πλαίσιο απαίτησε να μη συνεχιστεί η απαράδεκτη διαδικασία και να μπει τέλος στην αλαζονεία και την αντιδραστικότητα.

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του είπε ότι «πίσω από ψευτοδιλήμματα είτε περί τάχα ενίσχυσης του κράτους δικαίου, είτε περί επιστροφής στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και κυβερνητικής αλλαγής επιδιώκεται να κρυφτεί η συναίνεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης που προβαίνουν σε μια “βολική αντιπαράθεση” και “αποπροσανατολιστική συζήτηση μακριά από τα πραγματικά προβλήματα” που βιώνει ο λαός και οξύνονται σε συνθήκες βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ενδεχόμενης νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης».

Υπογράμμισε πως «όλα τα κόμματα του συστήματος συμφωνούν με τους επικίνδυνους για τους λαούς στόχους, όπως με τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων για τη διόγκωση κερδών, την αυξημένη ισχύ της απαράδεκτης νομοθεσίας της ΕΕ, την υπουργική ασυλία».

Κάλεσε «να καταργηθεί εδώ και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 86 του Συντάγματος και να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό πρέπει να γίνει και αυτό το προτείνει μόνο το ΚΚΕ».

«Επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ να επιβάλλει τον απαράδεκτο συνταγματικό “κόφτη” για τις κοινωνικές ανάγκες, με την πρόβλεψη για “βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία” στον προϋπολογισμό, όπως την ονομάζει» είπε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «πατάει στον δρόμο που της άνοιξαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που είχαν κάνει καραμέλα “τα περιθώρια της οικονομίας”, τις “δημοσιονομικές ανάγκες και αντοχές” και τα “ματωμένα πλεονάσματα”».

«Εμείς λέμε στον λαό μας να μην παγιδευτεί ξανά. Όποιον ακούει να μιλάει για “κοστολογημένες προτάσεις και προγράμματα” να φεύγει μακριά. Γιατί πολύ απλά με αυτά τα λόγια εννοούν ότι θα βγάζουν το λάδι στον λαό, με βάση τον σφικτό κορσέ των μνημονίων διαρκείας της ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ φυλάει σαν κόρη οφθαλμού το άρθρο 28, δηλαδή την “αυξημένη ισχύ” της απαράδεκτης νομοθεσίας της ΕΕ, για να συντρίβονται πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαών» ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αντιπολιτευση «της χτυπά φιλικά την πλάτη».

«Ακόμα και οι εμφανιζόμενοι, ως δήθεν “νέοι και άφθαρτοι”, παρουσιάζουν αυτήν την “ευρωπαϊκή κανονικότητα” ως δήθεν ασπίδα απέναντι στη διαφθορά και απαιτούν μάλιστα την εφαρμογή της. Και δεν έχει σημασία εάν το όνομά τους είναι Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου ή όπως αλλιώς. Όλοι αυτοί και αυτές, στην καλύτερη περίπτωση δεν συνειδητοποιούν την ουσία και στη χειρότερη κοροϊδεύουν χοντρά τον ελληνικό λαό, υποστηρίζοντας αυτήν την ευρωπαϊκή κανονικότητα, η οποία θεωρεί τα λόμπι ως συστατικό στοιχείο δήθεν της δημοκρατίας, που έχει μετατρέψει τον σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα το βιώσαμε τραγικά με τα Τέμπη, αυτήν την “ευρωπαϊκή κανονικότητα” δηλαδή που αφήνει απροστάτευτους τους λαούς στις φυσικές καταστροφές, σήμερα στον 21ο αιώνα» πρόσθεσε.

«Προσπαθείτε να κρύψετε ότι συμφωνείτε στο να γίνει πιο αποτελεσματικό το αστικό κράτος στην επίθεση ενάντια στον λαό και τις ανάγκες του. Η κυβέρνηση της ΝΔ νομίζει ότι βρήκε τώρα ευκαιρία να ξεμπερδεύει και με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από τη διαδικασία της “αξιολόγησης”. Είναι βαθιά γελασμένη.

Όμως, για πείτε μας. Όλοι εσείς και άλλοι που ετοιμάζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύστημα, εσείς δεν είστε που λιβανίζατε όλα αυτά τα χρόνια την ίδια αξιολόγηση; Την αξιολόγηση, δηλαδή, με βάση τη ζυγαριά του “κόστους-οφέλους” της ΕΕ με μέτρα και σταθμά που υπαγορεύουν κέρδη και σχέδια διαφόρων ομίλων και όχι βέβαια οι πραγματικές ανάγκες του λαού;» είπε.

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως «για να προχωρήσουν οι αντιδραστικοί σκοποί, χρειάζεται “πολιτική σταθερότητα”, η οποία, όμως, σημαίνει ανασφάλεια και αστάθεια για τον λαό, στηλιτεύοντας τις προτάσεις που έχουν στόχο τον καλύτερο έλεγχο στη λειτουργία των κομμάτων, τη μεγαλύτερη λογοκρισία στα ΜΜΕ και τη μεγαλύτερη επίθεση σε λαϊκά κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες».

«Θα βάλετε λυτούς και δεμένους για να δεχθεί αδιαμαρτύρητα ο λαός τη σφαγή του», είπε, επισημαίνοντας ότι «όμως, με την οργή του λαού μας δε θα ξεμπερδέψετε όσα κόλπα κι αν κάνετε».

«Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο», υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας προσθέτοντας «και γι’ αυτό το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, στις μικρές, στις μεγάλες μάχες, μέχρι να δοθεί οριστική, μια τελειωτική απάντηση από τον λαό μας στο δίλημμα “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”.

Σε αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε να απαιτούμε και την κατάργηση των αντιδραστικών διατάξεων, όπως των άρθρων 27 και 28 που στηρίζουν τη μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση και στόχο αντιποίνων. Την κατάργηση του άρθρου 107, που προβλέπει προκλητικές φοροαπαλλαγές και προνόμια για το εφοπλιστικό κεφάλαιο.

«Απαιτούμε, χωρίς αστερίσκους και “παραθυράκια”, καθολικά δημόσιο, δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, προστασία του περιβάλλοντος. Υπεράσπιση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της μόνιμης , σταθερής δουλειάς για όλους και όλες.

Όλα αυτά που τελικά ο ίδιος ο λαός θα τα επιβάλλει, δυναμώνοντας τις δυσκολίες σας, την αστάθεια του δικού σας συστήματος, το ρεύμα αμφισβήτησης όλων αυτών.

Με την οργανωμένη πάλη του, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, θα σαρώσει, πιστεύουμε, στο πέρασμά του το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

- sofokleous10.gr

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