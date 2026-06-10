Κουφονικολάκου (ΕΛ.Α.Σ.): Η σταθερότητα Μητσοτάκη είναι στασιμότητα

Το επιχείρημα της σταθερότητας που προβάλλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών επιχειρεί να αποδομήσει η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου.

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«Ο κ. Μητσοτάκης μιλά συνεχώς για σταθερότητα. Για να δούμε, όμως, ποια είναι η δική του σταθερότητα. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 10,6% και η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 5,2%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου και συνεχίζει:

«Χιλιάδες νοικοκυριά βλέπουν κάθε μήνα το κόστος των τροφίμων, των ενοικίων και της ενέργειας να αυξάνεται. Ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει φέτος ούτε ολιγοήμερες διακοπές. Και η χώρα πληρώνει ακριβά το κόστος της διαφθοράς και των σκανδάλων της Κυβέρνησης. Αυτή δεν είναι σταθερότητα. Είναι στασιμότητα.

Δεν είναι φυσικός νόμος οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια και η ανασφάλεια. Είναι πολιτικές επιλογές. Και μπορούν να αλλάξουν. Το πραγματικό δίλημμα είναι ξεκάθαρο: στασιμότητα ή πρόοδος».

- sofokleous10.gr

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