Με-ψυχραιμία-απέναντι-στη-γεωπολιτική-ένταση:-Ήπια-άνοδος-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης με μικρά κέρδη εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα των συναλλαγών την Τετάρτη 10/6, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι παγκόσμιες αγορές εμφανίστηκαν νευρικές μετά την τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι επενδυτές ελπίζουν ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache κοντά στα Στενά του Ορμούζ, δεν θα εκτροχιάσουν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό ίσως όμως να είναι ευσεβής πόθος, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανική αεράμυνα, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Παρόλα αυτά, το άνοιγμα των αγορών της Ευρώπης εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει άνοδο 0,15% στις 619,54 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, με τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται οριακά υψηλότερα. Πιο αναλυτικά:

Γαλλικός CAC 40: +0,26% στις 8.224,79 μονάδες

Ιταλικός FTSE MIB: +0,95% στις 50.739,50 μονάδες

Βρετανικός FTSE 100: +0,09% στις 10.236,88 μονάδες

Γερμανικός DAX: +0,04% στις 24.421,97 μονάδες

Ισπανικός IBEX 35: +0,43% στις 18.264,79 μονάδες

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις οδήγησαν σε πτώση των μετοχών και άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αν και τα συμβόλαια Brent παρέμειναν αρκετά χαμηλότερα από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, γεγονός που οδηγεί ορισμένους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι το επεισόδιο ενδέχεται να εκτονωθεί σύντομα.

Ωστόσο, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο παραμένει εύθραυστη, ενώ η πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης είναι αργή, διατηρώντας την επιφυλακτικότητα στις αγορές και στηρίζοντας το δολάριο ΗΠΑ.

Το κλίμα αποφυγής ρίσκου επανέφερε και το sell-off στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις τεχνολογικές μετοχές που έχουν σημειώσει ισχυρή άνοδο φέτος. Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 4%, σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα για μία από τις πιο ισχυρές αγορές παγκοσμίως.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος του πολέμου. Έρευνα του Reuters μεταξύ οικονομολόγων προβλέπει ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή στις ΗΠΑ πιθανότατα αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Μάιο.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν πιο απλούς κανόνες, καθώς το ετήσιο επενδυτικό κενό της περιοχής φτάνει τα 1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα διευρυνόμενο ετήσιο επενδυτικό κενό ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ (1,62 τρισεκατομμυρίων δολαρίων), το οποίο απειλεί να επιβραδύνει τους οικονομικούς της στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF), η οποία ζητά απλούστερους κανονισμούς ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις τράπεζες.

Το συγκεκριμένο ποσό αναθεωρήθηκε ανοδικά από προηγούμενες εκτιμήσεις των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2024 και 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025, με βάση ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Oliver Wyman, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF).