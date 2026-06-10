Ντόρα-Μπακογιάννη:-Η-διαδικασία-της-Αναθεώρησης-του-Συντάγματος-έχει-ανάγκη-την-ουσιαστική-συνεισφορά-όλων

«Ο ελληνικός λαός δεν θέλει το ΟΧΙ σε όλα, δεν θέλει επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά σας, την άποψή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση», ανέφερε προς την αντιπολίτευση η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

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H συζήτηση της Αναθεώρησης του Συντάγματος «καθορίζει το μέλλον της νέας γενιάς» υπογράμμισε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη καθώς η διαδικασία αυτή «κοιτάζει εξ ορισμού στο μέλλον».

Οι προτάσεις της ΝΔ είπε «φιλοδοξούν να διορθώσουν παραφωνίες του παρελθόντος και να θωρακίσουν την ελληνική κοινωνία για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η πρότασή μας εκτείνεται από ώριμα αιτήματα δεκαετιών, όπως η διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης υπουργών, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η καθολική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Κρίσιμα στοιχήματα του σήμερα και του αύριο όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της προσιτής στέγης, η διαχείριση των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η κ. Μπακογιάννη είπε ότι «δυστυχώς, αντί να επικεντρωνόμαστε στην ουσία και στο περιεχόμενο των προτάσεων, η αντιπολίτευση επιλέγει να κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο για το εάν και πως πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στην διαδικασία αυτή». Απέκρουσε το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι η συζήτηση της αναθεώρησης θα γίνει σε περίοδο θέρους, αντιτείνοντας ότι «δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε, η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους».

Στο αντιπολιτευτικό επιχείρημα ότι διάγουμε μια προεκλογική περίοδο και αυτό δεν ευνοεί την συνταγματική Αναθεώρηση, η κ. Μπακογιάννη επισήμανε «ότι δεν υπάρχει προτείνουσα Βουλή που να έχει συνεδριάσει παρά μόνο τον τελευταίο χρόνο θητείας μιας περιόδου πριν τις εκλογές» και συνέστησε «να ελέγξετε τα κιτάπια σας, ότι είθισται η διαδικασία αυτή να γίνεται τον τελευταίο χρόνο και αμέσως μετά τις εκλογές να ξανασυζητάμε. Αυτός είναι ο τρόπος και η διαδικασία που ορίζει το Σύνταγμα».

Η κ. Μπακογιάννη, υπογράμμισε ότι «το Σύνταγμα απαιτεί συναινέσεις και συμφωνίες» και συμπλήρωσε «είναι λογικό η αντιπολίτευση να μην εμπιστεύεται την εκάστοτε κυβέρνηση, μόνο που όταν συζητάμε το Σύνταγμα οφείλουμε να κάνουμε την προσπάθεια της συναίνεσης και της συμφωνίας γιατί αυτό απαιτεί το ίδιο το Σύνταγμα αλλά και ο ελληνικός λαός».

Για την άποψη της αντιπολίτευσης ότι «δεν θα συμφωνήσουμε να στηρίξουμε εξ αρχής τις προτάσεις της ΝΔ» για να μην δοθεί «λευκή επιταγή» στην επόμενη κυβέρνηση να προχωρήσει στις αλλαγές όπως εκείνη θα επιθυμεί, η κ. Μπακογιάννη απάντησε πολιτικά, όπως είπε, λέγοντας ότι «ο φόβος μήπως μετά τις εκλογές η ΝΔ συγκυβερνήσει με κόμματα που έχουν ισχυρό αντισυστηματικό αποτύπωμα ή ακραίου λόγου, άρα στην αναθεώρηση να επικρατήσουν αντισυστημικές ή ακραίες απόψεις, δεν ευσταθεί καθώς η ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία, περίπτωση, να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα δεξιό ή αριστερό. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της σε όλους του τόνους και συμφωνεί όλη η ΚΟ της ΝΔ. Άρα καμία άνω τελεία, κανένας αστερίσκος σε αυτό το θέμα».

Αντίθετα, πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη, για όσους έχουν έναν τέτοιο φόβο, η επόμενη Βουλή δυστυχώς διαφαίνεται ότι θα είναι ακόμα πιο δυσλειτουργική και ότι στη σύνθεσή της θα έχουμε αντισυστημικά κόμματα. Άρα το βασικό ερώτημα είναι το εξής «τί προτιμάμε για την επόμενη των εκλογών, τουλάχιστον όσοι μετράμε τους εαυτούς μας ανάμεσα στις δημοκρατικές, θεσμικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Προτιμάμε να αφήσουμε τον κρίσιμο αριθμό των 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή που πιθανότατα θα έχει ισχυρότερη αντισυστημική και λαϊκιστική εκπροσώπηση από την σημερινή; Θα είναι ευκολότερη η συνεννόηση μεταξύ των σοβαρών θεσμικών κομμάτων όταν θα έχουν μικρότερη δύναμη από την παρούσα;».

Η κ. Μπακογιάννη, απευθυνόμενη, ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ ρώτησε «αλήθεια, θεωρείτε ότι μετά τις εκλογές θα είσαστε επιδραστικότεροι στην αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο κόμμα;»

Η βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι στην Ευρώπη, «τα κόμματα προσπαθούν να προλάβουν τη διάβρωση της δημοκρατίας από την απέλαση αντισυστημικών κομμάτων» και ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτοπροστασίας από αυτόν τον κίνδυνο τη Γερμανία και τη Γαλλία και αυτό είπε «οφείλουμε να πράξουμε και εμείς τώρα σε σχέση με μια επόμενη χαοτική Βουλή».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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