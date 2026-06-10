Οι-προτάσεις-της-«Νίκης»-για-την-Συνταγματική-Αναθεώρηση

Τις δεκατρείς προτάσεις του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή της η «Νίκη».

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Μεταξύ των προτάσεων είναι η πλήρης διάκριση των εξουσιών, ο αποκλεισμός της ανάληψης θεσμικών θέσεων μετά την αφυπηρέτησή τους, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η συνταγματική κατοχύρωση της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού και του γάμου ως εκούσιας ένωσης ενός άνδρα και μιας γυναίκας και η απαγόρευση του Προσωπικού Αριθμού.

Αναλυτικά οι προτάσεις της «Νίκης» έχουν ως εξής:

«1. Απόλυτη διάκριση μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας με διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής.

2. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

3. Κανένας δικαστικός να μην λαμβάνει κυβερνητική θέση ή θέση σε ανεξάρτητη αρχή μετά από την αφυπηρέτησή του.

4. Το αξίωμα του υπουργού-υφυπουργού είναι ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα.

5. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αποσύνδεση της απόφασης για τη δίωξη των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

6. Απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων. Να αρκούνται μόνο στην κρατική επιχορήγηση.

7. Απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές των κομμάτων που έχουν χρέη σε Τράπεζες ή τρίτους.

8. Απαγόρευση συμμετοχής μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων, και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε μυστικές οργανώσεις ή οργανώσεις που οι όρκοι ή οι υποσχέσεις των μελών τους δημιουργούν σύγκρουση καθηκόντων με το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.

9. Κατοχύρωση της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού.

10. Κατοχύρωση του γάμου ως της εκούσιας ένωσης ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

11. Μέριμνα του κράτους κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού.

12. Απαγόρευση του προσωπικού αριθμού και του ψηφιακού φακελώματος.

13. Κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μετρητών και της χρήσης τους στις συναλλαγές».

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