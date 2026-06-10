Οι-τιμές-ενέργειας-στο-επίκεντρο-ενόψει-της-απόφασης-της-ΕΚΤ-για-τα-επιτόκια

Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Η αγορά επί του παρόντος προεξοφλεί τρεις αυξήσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

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Σε αύξηση επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού, εν μέσω ραγδαίων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Σε αντίθεση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) που έχει διπλή εντολή (σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση), η ΕΚΤ έχει μόνο έναν στόχο: τη διατήρηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, και τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν άνοδο τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο, ενώ οι τιμές της ενέργειας σημείωσαν άνοδο 10,9% σε ετήσια βάση. Η Ευρωζώνη είναι σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας και ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 2,5% κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους στις υπηρεσίες.

Επιπλέον, η ΕΚΤ ανησυχεί επίσης ότι μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει την ήδη ασθενή ανάπτυξη της ευρωζώνης σε πλήρη ύφεση. Παρ’ όλα αυτά, το ΔΣ της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%.

Πόσες αυξήσεις επιτοκίων προεξοφλεί η αγορά;

Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Η αγορά επί του παρόντος προεξοφλεί τρεις αυξήσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

«Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, αναμένουμε ότι οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ θα υποβαθμίσουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2026-27 και θα αυξήσουν τις προβλέψεις τόσο για τον γενικό όσο και για τον δομικό πληθωρισμό, αντανακλώντας ένα πιο επίμονο ενεργειακό σοκ και ισχυρότερες έμμεσες επιδράσεις στις τιμές», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης της Goldman Sachs, Sven Jari Stehn στα τέλη Μαΐου. Σημείωσε ότι, «ο δείκτης τιμών ενέργειας που χρησιμοποιούμε – ο μέσος όρος πετρελαίου και φυσικού αερίου – έχει αυξηθεί περίπου 12% σε όλο τον ορίζοντα των προβλέψεων από τη συνεδρίαση του Μαρτίου».

«Οι προβλέψεις για τον δομικό πληθωρισμό θα είναι πιο ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα για το 2027», έχει τονίσει ο Anatoli Annenkov, ανώτερος οικονομολόγος Ευρώπης της Société Générale. «Αυτή η πρόβλεψη θα μας δείξει πολλά για το πόσο σίγουρο είναι το επιτελείο της ΕΚΤ σχετικά με τις επερχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση των οικονομικών στοιχείων από τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει σε γενικές γραμμές αμετάβλητες τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια», δήλωσε ο Mark Wall, διευθυντής έρευνας της Deutsche Bank σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις αρχές του μήνα. «Η ερμηνεία της αύξησης του Ιουνίου ως μιας μεμονωμένης κίνησης δεν θα εξυπηρετούσε την ΕΚΤ», τόνισε.