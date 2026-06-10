ΟΤΕ:-Η-επόμενη-μέρα-της-telekom-φέρνει-ai-στο-τηλεπικοινωνιακό-δίκτυο

Η μετονομασία ολοκληρώνεται εντός του 2026, ενώ ο όμιλος ετοιμάζει υπηρεσίες ζωντανής μετάφρασης και AI agents σε συνεργασία την ElevenLabs καθώς και νέες εφαρμογές στο 5G SA.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δυναμικά στην νέα εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από στενότερους «δεσμούς» με την μητρική Deutche Telekom μπαίνει ο ΟΤΕ, ολοκληρώνοντας εντός του τρέχοντος έτους το rebranding που ξεκίνησε πέρυσι και διατηρώντας μόνο το Telekom από το Cosmote Telekom που είχε υιοθετηθεί. Υπό αυτό το πρίσμα μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένονται πολλές νέες υπηρεσίες δικτύου ενώ δεν αποκλείονται και συνέργειες ικανές να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο το πακέτο υπηρεσιών που προτείνει τα τελευταία χρόνια στους καταναλωτές.

«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της Cosmote με την Telekom. Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα με τη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Telekom, ώστε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική μίας από τις κορυφαίες μάρκες στον κόσμο και να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως μέλος ενός πανίσχυρου ομίλου με ευρύ διεθνές αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες. Επεσήμανε δε ότι το rebranding θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος και ενδέχεται να επηρεάσει κι άλλες υπηρεσίες που φέρουν το όνομα της Cosmote, όπως το Cosmote TV.

Ερωτηθείσα μάλιστα η διοίκηση για το σενάριο η Cosmote TV να μετονομαστεί σε Magenta TV, στα πρότυπα της συνδρομητικής τηλεόρασης της Telekom, το χαρακτήρισε «βάσιμη υπόθεση».

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με AI

Παράλληλα προσέθεσε ότι η νέα εποχή του ΟΤΕ που εγκαινιάζεται με την μετονομασία του εμπορικού brand θα ενεργοποιήσει και νέες υπηρεσίες σε συνεργασία με την μητρική. Οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν πρόσθετες δυνατότητες φωνής που θα περιλαμβάνονται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης, η διοίκηση του ΟΤΕ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Mati Staniszewski CEO της Eleven labs που βρέθηκε στην Αθήνα για τα Panathenea και εξέτασαν την δυνατότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιών AI στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Πρόκειται για υπηρεσίες που θα προσφέρουν ζωντανή μετάφραση της κλήσης κατά την διάρκεια της, περίληψη του τηλεφωνήματος αλλά και δυνατότητα αλληλεπίδρασης με AI agent, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Σημειωτέον ότι αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρονταν μέχρι σήμερα αποκλειστικά μέσω κινητών συσκευών ή ξεχωριστών εφαρμογών.

Υπό αυτό το πρίσμα η συνεργασία ΟΤΕ – ElevenLabs χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα παγκοσμίως όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί απευθείας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και όχι σε μια ξεχωριστή εφαρμογή. Μάλιστα ο ΟΤΕ και η Deutsche Telekom θα είναι οι πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που θα ενεργοποιήσουν τέτοιες δυνατότητες, με την Ελλάδα να αποδεικνύεται ιδανικό πιλοτικό πεδίο εφαρμογής (test bed) για την μητρική εταιρεία.

Πέρα από τις νέες δυνατότητες που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο δίκτυο, εξετάζεται και η περαιτέρω αξιοποίηση του 5G Stand Alone, η διείσδυση του οποίου ξεπερνά πλέον το 80%, με νέες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Όπως εξήγησε ο κ. Νεμπής το network slicing, επιτρέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών με χαμηλότερο latency και καλύτερη απόδοση, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλαπλές εφαρμογές που εκτείνονται από την βιομηχανία έως το gaming.

Ανοιχτοί σε συνέργειες

Παράλληλα η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία παραμένει ανοιχτή και σε νέες συνεργασίες οι οποίες θα εμπλουτίσουν την γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την Protergia, η οποία σύμφωνα με τα στελέχη της αποδίδει καρπούς.

Σταθερά ανοδικές χαρακτηρίζονται και οι προοπτικές στο πεδίο του ICT δεδομένου ότι ήδη το 30% του κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητας του ΟΤΕ προέρχεται από ευρωπαϊκά έργα. Άλλωστε όπως είπε ο κ. Νεμπής, παρότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν σημαντικές.

Όσο για το δίκτυο, το οποίο συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω των επενδύσεων που έχουν προαναγγελθεί, ο επικεφαλής του ΟΤΕ σχολιάζοντας τις φημολογίες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν για συνομιλίες με έτερο παροχο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πιθανών συνεργειών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνδυάζεται με επιχειρηματική λογική.

Τέλος ερωτηθείς στο περιθώριο της ΓΣ σχετικά με την δημιουργία τέταρτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας από τη ΔΕΗ, μετά και την συμμετοχή της τελευταίας στη δημόσια διαβούλευση για το φάσμα συχνοτήτων, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει ήδη ισχυρές τηλεπικοινωνιακές υποδομές και υπενθύμισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η τάση είναι η συγκέντρωση της αγοράς και όχι η αύξηση του αριθμού των παρόχων.