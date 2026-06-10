Ο-αρχηγός-των-idf-προειδοποιεί:-Η-πρόσφατη-επίθεση-στο-Ιράν-ήταν-προετοιμασία-για-ακόμη-σοβαρότερο-χτύπημα

Το Ισραήλ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης αποτέλεσε προετοιμασία για ένα ακόμη πιο εκτεταμένο και σφοδρό πλήγμα.

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Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, o Ζαμίρ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «επιβάλει νέες εξισώσεις» στην περιοχή δεν πρόκειται να πετύχουν και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να κλιμακώσει περαιτέρω τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική άσκηση, ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «η ιρανική προσπάθεια να υπαγορεύσει εξισώσεις και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει».

Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε και να εντείνουμε το πλήγμα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα θα προστατεύουμε τις κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός αξιωματικός υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση ετοιμότητας για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατήρησαν και συνεχίζουν να διατηρούν άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα και προετοιμασία για επιστροφή στις μάχες με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα οπλικά συστήματα

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σημείωσε ότι όλα τα αμυντικά και επιθετικά συστήματα της χώρας βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα.

«Όλα τα αμυντικά και επιθετικά μας συστήματα ήταν σε επιφυλακή και έτοιμα. Αναχαιτίσαμε τις απειλές που εκτοξεύθηκαν εναντίον μας και πλήξαμε το Ιράν γρήγορα και αποφασιστικά», είπε.

«Προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και σοβαρό χτύπημα»

Ο Ζαμίρ υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη ισραηλινή επιχείρηση είχε ευρύτερο στρατηγικό σκοπό.

«Το πλήγμα που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και σοβαρό χτύπημα», δήλωσε. Συμπλήρωσε δε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και να εξαπολύσουν νέα επίθεση.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να επιστρέψουμε και να καταφέρουμε ένα ακόμη σκληρό και βαθύ πλήγμα κατά του Ιράν», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε εγκρίνει σχέδιο για ευρύτερη επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο όμως φέρεται να ακυρώθηκε έπειτα από πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.