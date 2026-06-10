Ο ΟΤΕ εισάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις τηλεφωνικές κλήσεις

Ο ΟΤΕ προγραμματίζει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις τηλεφωνικές κλήσεις κινητής τηλεφωνίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

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Ο κ. Νεμπής τόνισε την υπηρεσία AI Calling, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με την TELEKOM και την ElevenLabs. Το AI Calling αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παροχή καινοτόμων φωνητικών υπηρεσιών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπως:

Ζωντανή Μετάφραση: δυνατότητα μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της κλήσης, χωρίς την ανάγκη εφαρμογής, για χρήστες που επικοινωνούν σε διαφορετικές γλώσσες.

δυνατότητα μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της κλήσης, χωρίς την ανάγκη εφαρμογής, για χρήστες που επικοινωνούν σε διαφορετικές γλώσσες. Περίληψη Κλήσης: δυνατότητα αποστολής συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της κλήσης στους συμμετέχοντες.

δυνατότητα αποστολής συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της κλήσης στους συμμετέχοντες. Βοήθεια Κατά τη Διάρκεια της Κλήσης: δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε ΑΙ Assistant για την παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Η Ελλάδα αναμένεται να είναι μία από τις πρώτες χώρες όπου θα είναι διαθέσιμο το AI Calling, στο τέλος του 2026 – αρχές του 2027.

Δυνατότητες στα ψηφιακά έργα και στην άμυνα

Παράλληλα, ο κ. Νεμπής σχολίασε αρκετά επίκαιρα ζητήματα. Ειδικότερα, εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με τη συμμετοχή του ΟΤΕ σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αυτά που αφορούν τις νέες ταυτότητες και την άμυνα.

«Σε κάθε έργο που έχουμε τεχνογνωσία και με βάση την εμπειρία και την αξιοπιστία μας στη διαδικασία υλοποίησης, θα συμμετέχουμε», ανέφερε.

Στρατηγική για το συνδρομητικό περιεχόμενο

Αναφορικά με το συνδρομητικό περιεχόμενο και πιθανές αλλαγές σε ομάδες ή δικαιώματα εν όψει ανανέωσης συμφωνιών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ επισήμανε ότι η στρατηγική του ομίλου παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η εταιρεία να λειτουργεί ως «συγκεντρωτής» περιεχομένου, προσφέροντας στους συνδρομητές όσο το δυνατόν πληρέστερη εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα τις τιμές σε βιώσιμα επίπεδα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η συνεργασία με τη Nova πραγματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε πλήρες περιεχόμενο σε λογικές τιμές. «Θα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανάπτυξη παρά τον ανταγωνισμό

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η ΔΕΗ και η Starlink είναι δύο νέοι ανταγωνιστές που έχουν εντείνει την πίεση στην αγορά.

Ωστόσο, τόνισε ότι παρά το αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ΟΤΕ κατάφερε το 2025 να αναστρέψει την πτωτική πορεία των εσόδων από τις σταθερές υπηρεσίες, καταγράφοντας ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τη βάση του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 υπήρξε η καλύτερη χρονιά για την εταιρεία, καθώς η ανάπτυξη της είχε από αρνητική κατεύθυνση σε θετική, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη συνολική πορεία του ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του EBITDA τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι πέρυσι αυξήθηκε κατά 2%, ενώ φέτος ο στόχος είναι αύξηση κατά 3%.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη γενική συνέλευση, δήλωσε ότι «στην Ελλάδα, τα δίκτυα είναι, ήταν και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Αφού αν υπάρχει μια εταιρεία που γνωρίζει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ».

Τέλος, σχετικά με την εφαρμογή Magenta, ο κ. Νεμπής ανέφερε ότι έχει εξελιχθεί σε οικοσύστημα τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η εταιρεία είναι ανοιχτή σε νέες συνεργασίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.

«Μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε εκτιμούμε ότι μπορεί να προσφέρει αξία στους πελάτες μας και αναγνωρίζει την αξία της εφαρμογής», κατέληξε.