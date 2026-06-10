Παγώνουν-οι-λογαριασμοί-εταιρείας-που-σχετίζεται-με-την-επένδυση-του-Κούσνερ-στην-Αλβανία,-εξακολουθεί-να-στηρίζει-το-έργο-ο-Ράμα

Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η υπόθεση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου στην Αλβανία υπό τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση από τις αλβανικές Αρχές κατά της διαφθοράς για το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση.

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Οι Αρχές προχώρησαν την Τρίτη σε προληπτική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών μιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων που συνδέεται με το αμφιλεγόμενο έργο αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση αφορά, ειδικότερα, την εταιρεία Albania Land Development, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για φερόμενους ως πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία, που ανήκει στους Καταριανούς επιχειρηματίες Μουτάζ και Ραμέζ Αλ-Καϊγιάτ, αγόρασε πρόσφατα οικόπεδα μπροστά στη θάλασσα στο Ζβέρνεκ. Η προστατευόμενη παράκτια περιοχή κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στην Αυλώνα, είναι το σημείο όπου η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, Affinity Partners, σχεδιάζει να κατασκευάσει το γιγαντιαίο θέρετρο.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά περισσότερο οι πολίτες στην Αλβανία αντιδρούν στην εκμετάλλευση της Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού υγροβιότοπου που φιλοξενεί φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες και σπάνια ζώα. Πρόκειται για τις εκβολές του Αώου (όπως ονομάζεται το ποτάμι όταν κυλά σε ελληνικό έδαφος), του τελευταίου άγριου ποταμού στην Ευρώπη.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν προ ημερών όταν σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που είχαν αναλάβει τη φύλαξη του χώρου όπου θα κατασκευαστεί το έργο.

Τα επεισόδια και τη βίαιη συμπεριφορά των φρουρών καταδίκασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ωστόσο υπερασπίζεται το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζει το… «εισιτήριο της Αλβανίας για το Champions League του παγκόσμιου τουρισμού».

Παρέμβαση της Κομισιόν

Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, αν αυτό συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, αν θα έχει αντίκτυπο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

«Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα. Έχουμε ήδη εκφράσει ανησυχίες προς τον υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με πιθανές αδυναμίες του έργου. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Γκιγιόμ Μερσιέ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ανησυχίες δεν είναι νέες και ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό. «Έχουμε ήδη μιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά να τονίσω ότι οι ανησυχίες δεν είναι νέες. Έχουν ήδη αναφερθεί στην έκθεση διεύρυνσης, όπου η επανειλημμένη παράταση του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις συνέχισε να προκαλεί ανησυχίες για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές».

Όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και το αν επηρεάζεται, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι ως μέρος του κλεισίματος του οροσήμου για το κεφάλαιο 27 σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, πρέπει να τερματίσει τη νομοθεσία του 2015 για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο 27 για το περιβάλλον, η Αλβανία πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται μελλοντικές περιοχές Natura 2000. «Η Αλβανία θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση του κλεισίματος του οροσήμου. Περιμένουμε από τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση. Είναι λοιπόν στο ραντάρ μας και είμαστε σε επαφή με τις αλβανικές Αρχές για το ζήτημα αυτό», επισήμανε.