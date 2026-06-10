«Παιχνίδι»-ισορροπίας-στη-wall-street-μεταξύ-πληθωρισμού-και-γεωπολιτικών-πιέσεων

Στα «κόκκινα» άνοιξε η Wall Street σήμερα, Τετάρτη (10/6), με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το Ιράν και τις καθυστερήσεις στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών να επιδρούν αρνητικά στο επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό, ο δείκτης Dow Jones «παίζει» στις 50.674,50 με απώλειες 0,39%, ο S&P 500 κινείται στις 7.374,86 με -0,16% και ο Nasdaq διαπραγματεύεται με απώλειες 0,23% στις 25.616,67 μονάδες.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν «καθυστέρησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα», ένα μήνυμα που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των επενδυτών, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι ανοδικά, με το αμερικανικό αργό κοντά στα 90 δολάρια και το Brent κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, με τον δείκτη των ημιαγωγών (Semiconductor ETF) να υποχωρεί κατά 3%, συνεχίζοντας τη διορθωτική πορεία των τελευταίων ημερών. Μετοχές-οδηγοί, όπως η Micron Technology, η AMD και η Broadcom, κινούνται στο «κόκκινο» για τέταρτη φορά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις.

Πολλοί traders εκτιμούν ότι οι επενδυτές ρευστοποιούν εσπευσμένα κομμάτι των κερδών τους από τον κλάδο των ημιαγωγών προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα για την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και είναι προγραμματισμένη η ιστορική δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται ως η μεγαλύτερη όλων των εποχών.

Παρ’ όλα αυτά, μετά την επίσημη ανακοίνωση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Μαΐου, η εικόνα στη Wall Street άλλαξε καθώς προηγουμένως η αγορά σημείωνε μεγαλύτερες απώλειες.

Ο γενικός πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 4,2% σε ετήσια βάση – το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023 – λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους, οι λεπτομέρειες της έκθεσης έκρυβαν μια θετική έκπληξη.

Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός -που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια- αυξήθηκε κατά μόλις 0,2% σε μηνιαία βάση, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 0,3%. Ο ετήσιος δομικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,9%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις.

Η ηπιότερη μέτρηση αναζωπύρωσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Federal Reserve ενδέχεται τελικά να «πατήσει φρένο» σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, περιορίζοντας τα στοιχήματα για νέα νομισματική σύσφιξη.