ΠΑΟΣΟΚ:-«Κανένα-ψέμα-δεν-μπορεί-να-καλύψει-τον-διαρκώς-αναξιόπιστο-Κυριάκο-Μητσοτάκη»

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επικοινώνησε την απάντηση της παράταξης προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, χαρακτηρίζοντας τον ευθέως «ψεύτη», για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να καλύψει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

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«Ο μονίμως ψευδόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιστράτευσε σήμερα στη Βουλή μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν δεν διάβασε την ημερήσια διάταξη, που μιλά για τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας.

Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη.

Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη στις 14/11/2018, όταν παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών είχε γίνει η αντίστοιχη συζήτηση.

Τότε ο κ.Μητσοτάκης είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών.

Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη.»

- sofokleous10.gr

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