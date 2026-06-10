Πιλότος-της-air-canada-κατηγορείται-ότι-πετούσε-επί-17-χρόνια-με-πλαστή-άδεια

Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές Αρχές φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια.

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Σύμφωνα με το CNN, η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ 2009 και 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη.

«Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Οντάριο ο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας του Πιλ, Νικ Μιλίνοβιτς. Όπως ανέφερε, ο Γουόλ έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777 και 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανήλθαν σε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση θυμίζει, σύμφωνα με τις αρχές, την ταινία «Catch Me If You Can» του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρνει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Pan Am χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Στην περίπτωση του Γουόλ, οι αστυνομικοί διευκρίνισαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν κατείχε ποτέ την Άδεια Μεταφορών Αερογραμμών για Αεροπλάνα (ATPL-A), η οποία ήταν υποχρεωτική όταν προήχθη σε κυβερνήτη το 2009.

«Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του», δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποιήσεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραπλάνησε τόσο τον εργοδότη του όσο και τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές σχετικά με τα προσόντα του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2025, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου των εγγράφων του. Η Air Canada ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας.

Ο Γουόλ αποχώρησε από την εταιρεία το ίδιο έτος, πριν ξεκινήσει η κανονιστική και ποινική έρευνα με την κωδική ονομασία «Project Icarus», η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο.

Η Air Canada, σε ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι ο πρώην πιλότος διέθετε άδεια εμπορικού πιλότου και ότι είχε αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να χειρίζεται με ασφάλεια μεγάλα αεροσκάφη.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε, καθώς όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε έξι μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος πτήσης από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Παράλληλα, η εταιρεία τόνισε ότι η ορθή αδειοδότηση αποτελεί βασικό στοιχείο του πολυεπίπεδου συστήματος ασφαλείας της αεροπορικής βιομηχανίας και ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα.