Πληθωρισμός: Μικρό «φρένο» στο 5,2% τον Μάιο – Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα μεταφορές

Συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό πεδίο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς τον Μάιο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 21%, στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2%, στη βενζίνη 21,5% και σε άλλα καύσιμα 34,8%. Μεγάλες αυξήσεις και στα είδη διατροφής.

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Μικρή επιβράδυνση κατέγραψε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τον Μάιο, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυξήθηκε κατά 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ΕΛΣΤΑΤ οριστικοποίησε επίσης την άνοδο του εναρμονισμένου δείκτη κατά 4,9% τον Μάιο (τα προσωρινά στοιχεία κατέγραφαν άνοδο 5%), έναντι αύξησης τιμών κατά 4,6% τον Απρίλιο. Οι διαφορές συνδέονται με διαφορετικές σταθμίσεις των δύο δεικτών.

Ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό πεδίο, καθώς τον Μάιο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μικρή «διόρθωση» βοηθήθηκε από τη μείωση τιμών σε κάποια είδη διατροφής, όπως το ελαιόλαδο (11,1%) αλλά και σε είδη ένδυσης και υπόδησης, τηλεπικοινωνίες, προσωπικές και οικιακές συσκευές.

Αντιθέτως, στο φυσικό αέριο η άνοδος ήταν 21%, στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατά 19,2%, στη βενζίνη κατά 21,5% και σε άλλα καύσιμα κατά 34,8%. Μεγάλες αυξήσεις υπήρχαν και σε είδη διατροφής, όπως το μοσχάρι (κατά 17,6%), το αρνί και το κατσίκι (κατά 16,2%), στη μαργαρίνη και σε άλλα φυτικά λίπη (κατά 10,6%) και σε αλίπαστα ψάρια (κατά 12,6%).

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις τον Μάιο φαίνεται να υπερβαίνουν τις προβλέψεις της κυβέρνησης , η οποία στις 30 Απριλίου αναθεώρησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό σε 3,2%, αντί 2,2% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026. Ωστόσο η Κομισιόν στις Εαρινές Προβλέψεις ανέβασε τον πήχη στο 3,7%, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει ετήσιος πληθωρισμός 4,2% για τη χώρα μας και το ΔΝΤ 3,5% (CPI – μέσος δωδεκάμηνος δείκτης).

Στη «διόρθωση» του ρυθμού ανόδου του δείκτη τον Μάϊο σε ετήσια βάση συνέβαλαν σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ οι μειώσεις των εξής δεικτών:

κατά 0,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). κατά 0,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. κατά 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. κατά 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Αντιθέτως η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτ ά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

ά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο. 11,6% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. 1,2% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 11,5% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. 1,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών. 2,8 στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων. 0,9% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη.

Μηνιαίος δείκτης – μισθώματα

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή. Τον Απρίλιο είχε αυξηθεί κατά 1,5% σε μηνιαία βάση.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,1%, έναντι αύξησης 2,9% τον Απρίλιο.

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2026 διαμορφώθηκε σε 3,9% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.