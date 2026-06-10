Πληθωρισμός: Σε υψηλό τριετίας ο CPI στις ΗΠΑ – Στο 4,2% τον Μάιο

Ευαίσθητη στιγμή για τις αγορές με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους σχετικά με τα επιτόκια.

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Σε υψηλό τριετίας σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς επιταχύνθηκε από ράλι τιμών ενέργειας που προκάλεσε πληγή στα πορτοφόλια των Αμερικανών καταναλωτών.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index – CPI) ανέβασε ρυθμό 4,2% σε ετήσια βάση τον Μάιο και «τσίμπησε» 0,5% για τον μήνα από το 3,8% στον Απρίλιο, με άλμα 3,9% για το κόστος της ενέργειας. Η ενεργειακή επιβάρυνση στο 12μηνο αγγίζει το 23,5%.

Ο πληθωρισμός πέρασε το όριο του 4% για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, σε υψηλό από τον Απρίλιο του 2023, ωστόσο, ο δομικός δείκτης ή πυρήνας από τον οποίο εξαιρούνται οι ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, γκάζωσε 0,2% για τον μήνα και 2,9% σε επίπεδο έτους.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τις αγορές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους σχετικά με τα επιτόκια.

Οι traders αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η FOMC που καθορίζει τα επιτόκια θα τηρήσει εκ νέου στάση αναμονής στην απόφασή της στις 17 Ιουνίου, αλλά η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για το πόσο ανήσυχοι είναι οι αξιωματούχοι για την απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού.

Με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα ευαίσθητα τμήματα της οικονομίας. Τα τρόφιμα έτρεξαν με 0,2% και το κόστος στέγασης, ένα βασικό στοιχείο για την πολιτική της Fed, πρόσθεσε 0,3%.