Ρεκόρ-όλων-των-εποχών-για-τη-μετοχή-της-coca-cola

Η επίτευξη αυτού του ιστορικού υψηλού υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη της Coca-Cola σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο σύμφωνα με το investing.com.

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Ιστορικό υψηλό στα 82,67 δολάρια χτυπά η μετοχή της Coca Cola την Τετάρτη, σε ένα σημαντικό ορόσημο για τον γίγαντα των μη αλκοολούχων ποτών.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου 350 δισ. δολαρίων, η μετοχή η μετοχή της Coca-Cola μετρά κέρδη 15,68% σε διάστημα 1 έτους ενώ διατηρεί μια εντυπωσιακή μερισματική απόδοση, έχοντας αυξήσει τα devidents της για 55 συνεχόμενα χρόνια.

Η ανοδική τάση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στην αγορά, καθώς συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων της παγκοσμίως.

«Μηχανή κοπής χρήματος» η Coca Cola Zero

Η επίτευξη αυτού του ιστορικού υψηλού υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη της Coca-Cola σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο σύμφωνα με το investing.com.

Η Coca-Cola διερευνά μια πιθανή IPO στην Ινδία για την Hindustan Coca-Cola Holdings για το 2027, με τα πρώτα βήματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και των κανονιστικών εγκρίσεων.

Επιπλέον, ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου με οργανική αύξηση πωλήσεων 10%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street.