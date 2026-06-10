Ρωσία: Το πετρέλαιο γεμίζει τα ταμεία της χώρας – Γιατί όμως δεν στηρίζει την ανάπτυξη

Η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Δύση, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά πλέον κερδίζει περισσότερα χρήματα λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, κάτι που ωστόσο τα αυξημένα έσοδα δεν σημαίνουν ότι η οικονομία της χώρας πρόκειται να απογειωθεί, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Το αργό πετρέλαιο μπρεντ διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη και βρίσκεται σε επίπεδα που είναι περίπου 30% υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η κατάσταση ευνοεί τη Ρωσία, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία.

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Σε αντίθεση με πολλούς άλλους εξαγωγείς πετρελαίου, η Ρωσία δεν βασίζεται στο Στενό του Ορμούζ για τις μεταφορές πετρελαίου, έτσι είναι από τους λίγους ενεργειακούς παίκτες που επωφελήθηκαν από την πρόσφατη αναστάτωση που έχει επικρατήσει στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Οι υψηλές τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύουν τις εξαγωγές της Ρωσίας, τα δημόσια έσοδα και τις ταμειακές εισροές.

Την ίδια ώρα ωστόσο αυτά τα νέα δεν φαίνονται ικανά να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη της χώρας. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και η χαμηλή παραγωγικότητα διατηρούν έτσι την ανάπτυξη κάτω από το 1%.

Το πρόβλημα είναι ότι η οικονομία της Ρωσίας έχει μικρά περιθώρια ανάπτυξης, κάτι που περιορίζει το πόσο τα απροσδόκητα έσοδα από το πετρέλαιο μπορούν να μεταφραστούν σε ταχύτερη ανάπτυξη, έγραψε σε σημείωμα την Τρίτη ο Clemens Grafe, οικονομολόγος της Goldman Sachs.

«Παρά την ασθενή ανάπτυξη και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την τόνωση της οικονομίας, δεν προβλέπουμε επιτάχυνση που θα βασίζεται στη ζήτηση», εκτίμησε.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι η οικονομία της Ρωσίας θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,9% φέτος. Πρόκειται για επιβράδυνση από την ανάπτυξη 1% και 4,3% που καταγράφηκαν το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Ακόμα κι έτσι όμως είναι σημαντικά τα απροσδόκητα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Ρωσίας σχεδόν θα διπλασιαστεί στο 3,2% του ΑΕΠ το 2026 από 1,7% το 2025.

Τα δημόσια οικονομικά επωφελούνται επίσης. Κάθε αύξηση 10 δολαρίων στην τιμή εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας προσθέτει περίπου 21 δισ. δολάρια σε έσοδα του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Grafe.

Ωστόσο, τα επιπλέον χρήματα δεν μεταφράζονται σε ταχύτερη ανάπτυξη. «Δεν υπάρχει ουσιαστική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη Ρωσία», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με την ανεργία να βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της παραγωγικότητας έχει αποδυναμωθεί, ενώ 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν είναι πλέον διαθέσιμοι λόγω στρατιωτικής θητείας, απωλειών ή μετανάστευσης εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, εκτιμά ο Grafe.

Ως αποτέλεσμα, η διοχέτευση περισσότερων χρημάτων στην οικονομία είναι απίθανο να παράγει σημαντικά περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αντίθετα, οι Ρώσοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιθανό να θεωρήσουν τα απροσδόκητα κέρδη από το πετρέλαιο περισσότερο ως κίνδυνο πληθωρισμού παρά ως ευκαιρία ανάπτυξης.

«Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δεν θα άρουν τους περιορισμούς στην ανάπτυξη», όπως είπε ο Grafe.

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