Ρύθμιση 72 δόσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποια χρέη υπάγονται

Στις αρχές Ιουλίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα ώστε αμέσως μετά να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί εντός του μηνός.

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Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η σχετική πλατφόρμα να ανοίξει εγκαίρως ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ρυθμίσουν τόσο παλαιές όσο και νεότερες οφειλές. «Θα κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα» ήταν η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στο ερώτημα για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ρύθμιση καλύπτει τόσο χρέη προς τη φορολογική διοίκηση όσο και ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για τις ασφαλιστικές οφειλές, η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω του ΚΕΑΟ για τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί εκεί, ενώ για οφειλές του πρώην ΝΑΤ ή άλλων φορέων με διαφορετική αρμοδιότητα είσπραξης η διαδικασία θα γίνεται στον οικείο φορέα.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στο myAADE και στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου => Ρυθμίσεις Οφειλών» όπου θα εμφανιστεί ειδική επιλογή για τη νέα έκτακτη ρύθμιση. Εκεί ο οφειλέτης θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και θα επιλέγει ο ίδιος τη διάρκεια της ρύθμισης σε μήνες. Αντίστοιχα θα ανοίξει και ηλεκτρονική εφαρμογή για οφειλές στο ΚΕΑΟ.

Πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να δει αναλυτικά τις δόσεις που θα πρέπει να πληρώσει. Με την υποβολή της αίτησης η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο οφειλέτης είναι :

· Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

· Επιλογή διάρκειας της ρύθμισης (έως 72 μήνες) με το ύψος της δόσης που πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα

· Πριν την παρέλευση ενός μήνα από τη υπαγωγή στη ρύθμιση στην εφορία, θα πρέπει να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή μετά την 1/1/2024. Επίσης, όσο διαρκεί η ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει τρέχουσες οφειλές.

Το επιτόκιο και οι δόσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δόσεις είναι έντοκες με επιτόκιο 5,84% ενώ ο τόκος για οφειλές από Τελωνεία και ασφαλιστικά Ταμεία υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο της ΕΚΤ.

Οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

– στη ρύθμιση εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών (προ 2024) κι όχι μέρος αυτών.

– η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ το μήνα.

– δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση την τελευταία πενταετία ή έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης :

α) δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει 2 δόσεις πάνω από 2 μήνες,

β) μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ανοιχτές οφειλές του.

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει εντός τριμήνου τις τρέχουσες οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τότε, το υπόλοιπο του χρέους γίνεται αμέσως απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα.

Επίσης, το Δημόσιο μπορεί και μετά από την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων της:

α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του