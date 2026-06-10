Σερβία:-Η-nis-ζητά-νέα-άδεια-από-τις-ΗΠΑ-για-να-μπορεί-να-λειτουργήσει-μετά-τις-16-Ιουνίου

Η ρωσικής ιδιοκτησίας σερβική NIS, η οποία διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, υπέβαλε αίτηση για νέα άδεια στις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις δραστηριότητές της μετά τις 16 Ιουνίου, όταν λήγει η τρέχουσα άδειά της, δήλωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Στο αίτημά της προς το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, η NIS τόνισε «τη σημασία της τακτικής εργασίας της NIS για την ομαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς» και επεσήμανε τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αλλαγή της ιδιοκτησιακής της δομής, ανέφερε η NIS σε ανακοίνωσή της.

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Αμερικανικές κυρώσεις

Η NIS υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο λόγω της ρωσικής ιδιοκτησίας της, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Μόσχας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον πιέζει για την εκποίηση του ρωσικού μεριδίου και η NIS έχει εξασφαλίσει μια σειρά προσωρινών απαλλαγών στο μεταξύ.

Το Σάββατο, η OFAC έδωσε στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL προθεσμία μέχρι τις 16 Ιουνίου για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του 56,16% των μετοχών της NIS που κατέχει η ρωσική Gazprom Neft.

Η Σερβία κατέχει 29,9% των μετοχών της NIS, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε μειοψηφούντες μετόχους.

- Reuters