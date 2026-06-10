Στέλιος Χατζηιωάννου: Νέα πρωτοβουλία για την παγκόσμια προώθηση των ελληνικών καταλυμάτων

Μια νέα πρωτοβουλία με αφετηρία την Ελλάδα και παγκόσμια προοπτική εισέρχεται επίσημα στον τομέα του τουρισμού. Η EasyInfluencer.travel συνδέει ελληνικά ξενοδοχεία και καταλύματα με δημιουργούς περιεχομένου από όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας να ενισχύσει την εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο.

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Η EasyInfluencer.travel, μέρος της easy family of brands, είναι μια νέα πλατφόρμα που διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ ξενοδοχείων και επιλεγμένων δημιουργών, χωρίς μεσάζοντες, προσφέροντας νέες ευκαιρίες προώθησης για την ελληνική φιλοξενία.

Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν προορισμούς και καταλύματα μέσω Instagram, TikTok και πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt, η EasyInfluencer.travel στοχεύει να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο εξωστρέφειας για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η πλατφόρμα επιτρέπει σε ξενοδοχεία και βίλες να φιλοξενούν δημιουργούς που επιθυμούν να επισκεφθούν έναν προορισμό, παράγοντας αυθεντικό περιεχόμενο που προβάλλεται στα κοινωνικά τους δίκτυα και μένει διαθέσιμο στο διαδίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η EasyInfluencer.travel επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, με σκοπό να ενισχύσει την ψηφιακή παρουσία και την διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easy family of brands και επενδυτής στην πλατφόρμα EasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της οικονομίας μας. Η EasyInfluencer.travel παρέχει στα ξενοδοχεία όλων των μεγεθών τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μορφές προώθησης που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η προσπάθεια ξεκινά από την Ελλάδα ως μέλος της easy family of brands.»

Ο Γιώργος Καραβοκύρης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της EasyInfluencer.travel, δήλωσε: «Η μάχη για την προσοχή του ταξιδιώτη δεν διεξάγεται πλέον μόνο στις μηχανές κρατήσεων. Διεξάγεται καθημερινά στα social media και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το chatgpt. Σκοπός μας είναι κάθε ελληνικό ξενοδοχείο και κατάλυμα, ανεξαρτήτως μεγέθους, να έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει ισότιμα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.»