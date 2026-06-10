Στην-Επιτροπή-Εξοπλιστικών-της-Βουλής-το-πακέτο-αξίας-1-δισεκ.-ευρώ

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέλει να περάσει προγράμματα που είναι «ώριμα» πριν από τις εκλογές και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αύριο Τετάρτη έρχονται προς συζήτηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής, υποβρύχια, μεταγωγικά αεροσκάφη και άλλα οπλικά συστήματα.

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Οι επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών των συστημάτων και η διαδικασία μέχρι την έγκριση που μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο, αναλύθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Το εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει: Τρία μεταγωγικά τύπου jet (αεριωθούμενα) C-390 Milennium αξίας 600 εκ. ευρώ, που θέλει να αποκτήσει για πρώτη φορά η Πολεμική Αεροπορία, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μεταγωγικά αεροσκάφη. Κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στο συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο, καθώς κοστίζουν 200 εκατομμύρια ευρώ το ένα.

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Επίσης, περιλαμβάνονται δέκα υποβρύχια VICTA, τα οποία θα υπηρετούν στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων με κόστος 145 εκ. ευρώ από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και δύο ισραηλινά προγράμματα αξίας 40 εκ. ευρώ, τα μη επανδρωμένα τύπου Heron, που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων και των θαλάσσιων περιοχών, αλλά και τα Σόναρ Μ660 HMS για τις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ.

Αύριο Τετάρτη περνάνε από την Επιτροπή Εξοπλιστικών, μετά ακολουθεί η διαδικασία από το ΚΥΣΕΑ, στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες συμβάσεις και μετά ακολουθεί η Ολομέλεια της Βουλής, μέχρι να επιστρέψει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας για την τελική έγκριση.

Αυτή η διαδικασία δεν ήταν στην πραγματικότητα προγραμματισμένη, αλλά προέκυψε μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την αδυναμία συμφωνίας για τον «Θόλο» – την αντίστοιχη αμυντική θωράκιση των Ισραηλινών – αξίας 3 δισεκ. ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε το 25% του συγκεκριμένου ποσού να επιστραφεί στη χώρα μας με κάποιου είδους «βιομηχανική επιστροφή», αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να αποτυπωθεί ως έγκυρη συμφωνία στα χαρτιά, καθώς μιλάμε για μία επιστροφή της τάξης των 750.000 ευρώ.

- sofokleous10.gr

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