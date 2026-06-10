Στις-Βρυξέλλες-ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης-για-συναντήσεις-με-Γκεοργκίεβα-και-Ρούτε

Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη συζήτηση για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας.

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Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαϊκούς αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας.

Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEETAC).

Η ελληνική συμμετοχή στο SEETAC, με συνολική συνεισφορά 5 εκ. ευρώ, ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκλιση της ευρύτερης περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της συμμετοχής της στους μηχανισμούς διοίκησης του Κέντρου, η Ελλάδα αποκτά ενεργό θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, στηρίζοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή τους προοπτική.

Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα του ΔΝΤ και ήταν αποδέκτης διεθνούς στήριξης, συμμετέχει πλέον ως χώρα-δωρητής σε μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ταμείου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση θεσμών και μεταρρυθμίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Θα συζητηθούν ακόμη οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.