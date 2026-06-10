Στο μενού Ανδρουλάκη και οι διαγραφές – Τα μηνύματα του Προέδρου και η εκδήλωση στην Δραπετσώνα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή, όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία.

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«Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024 (ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα και όχι συνιστώσα), να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη ημέρα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ONE, κλείνοντας την όποια συζήτηση για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μεταξύ των δυο ενδεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, το οποίο έφερε στη δημόσια συζήτηση ο Χάρης Δούκας.

Σχεδόν ταυτόχρονα σε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου – που οι φήμες θέλουν να είναι ενοχλημένος από το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε από την ηγεσία στη σκιώδη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – έστειλε μήνυμα στα κεντρικά για αλλαγή στρατηγικής με αφορμή τη δημοκοπική στασιμότητα ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές. «Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα ‘ναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό, μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε», σημείωσε ο Νίκος Παπανδρέου στο Action 24.

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει τον ολομέτωπο αγώνα με τη ΝΔ, όμως εντείνει και τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ρίχνει καρφιά για κόμμα ΙΧ.

«Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα – Καμμένου που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων, εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ONE.

Εκδήλωση με το βλέμμα στη νέα γένια

Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζει αύριο εκδήλωση στα Λιπάσματα στη Δραπετσώνα, με ένα φορμάτ που θα απευθύνεται στη νέα γενιά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλείται να δώσει απαντήσεις στις αγωνίες των νέων ανθρώπων αφού η λέξη που χρησιμοποιείται περισσότερο από όλες για να περιγράψουν την εκδήλωση είναι η διάδραση.

Φαίνεται ότι μετά τη δυναμική είσοδο στα social media και τα βίντεο στο tik tok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να χρησιμοποιήσει κάθε δίοδο για να επικοινωνήσει το πρόγραμμα του κόμματος στη νεολαία.

- sofokleous10.gr

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