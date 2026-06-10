Συγχαρητήρια-Μητσοτάκη-στον-Ναρέντρα-Μόντι:-«Συνεχίζουμε-να-χτίζουμε-γέφυρες-ανάμεσα-σε-Ευρώπη-και-Ασία»

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ναρέντρα Μόντι για την ιστορική του ανάδειξη ως ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

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Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο X

«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου Πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας συνεργασίας και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για το όφελος των λαών μας».

- sofokleous10.gr

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