Σχέδια Βελτίωσης – Ποιοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες ένταξης;

Βγήκε στη διαβούλευση η βαθμολογία για τα επόμενα σχέδια βελτίωσης.

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Βγήκε στη διαβούλευση η βαθμολογία για τα επόμενα σχέδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο διαβούλευσης των κριτηρίων αξιολόγησης, το σύστημα βαθμολόγησης για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης (Παρεμβάσεις Π3-73-2.1, 2.2, 2.6) βασίζεται σε μια κλίμακα 100 μορίων, με την ελάχιστη βαθμολογική βάση για την ένταξη να ορίζεται στους 40 βαθμούς για όλες τις Περιφέρειες.

Το σύστημα πριμοδοτεί συγκεκριμένα προφίλ παραγωγών, στρατηγικές επιλογές καλλιεργειών και στοχευμένες επενδύσεις. Αναλυτικά, τα βασικά κριτήρια και η βαρύτητά τους κατανέμονται ως εξής:

Γενική Εικόνα Βαθμολογίας (Βασικά Κριτήρια):

• Δυνατότητα υλοποίησης (20%): Είναι το κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εξετάζει τη φορολογική (τουλάχιστον δίμηνη) και ασφαλιστική ενημερότητα (εξάμηνη). Βαθμολογείται επίσης η κερδοφορία της τελευταίας τριετίας, η ικανότητα κάλυψης του προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια, καθώς και αν ο υποψήφιος είναι Νέος Αγρότης (από την πρόσκληση Π3-75.1) ή συλλογικό σχήμα.

• Προτεραιότητες Περιφερειών (12%): Πριμοδοτούνται οι καλλιέργειες/εκτροφές που ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες της κάθε Περιφέρειας.

• Είδος Επένδυσης (12%): Λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία όσοι κατευθύνουν πάνω από το 70% του προϋπολογισμού τους σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις, όπως αυτόνομα φωτοβολταϊκά/αιολικά με μπαταρίες, μειώσεις αποβλήτων ή επενδύσεις που επιτυγχάνουν πραγματική εξοικονόμηση νερού άνω του 12% σε προβληματικές λεκάνες απορροής.

• Συσχέτιση Οικονομικού Μεγέθους & Επένδυσης (12%): Βαθμολογούνται άριστα όσοι αιτούνται ποσά που είναι αναλογικά του μεγέθους τους (π.χ. επενδύσεις έως το πενταπλάσιο της τυπικής τους απόδοσης αν έχουν απόδοση >15.000€, ή επενδύσεις έως 75.000€ για τυπική απόδοση <=15.000€).

• Ηλικία, Εμπειρία & Εκπαίδευση (15% συνολικά): Πριμοδοτούνται με 9% οι Νέοι Αγρότες, τα φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών με 5ετή εμπειρία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα/σχήματα με 5ετή λειτουργία. Επιπλέον 6% δίνεται για την εκπαίδευση, με τα πτυχία Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερου επιπέδου (6, 7, 8) να παίρνουν τη μέγιστη βαθμολογία.

• Λοιπά Κριτήρια: Το μέγεθος της εκμετάλλευσης (έως 8% για τυπική απόδοση >40.000€), η απουσία λήψης ενίσχυσης από το 2017 (5%), η ενσωμάτωση τεχνολογιών ευφυούς κτηνοτροφίας >15% του προϋπολογισμού (5%), η ωριμότητα του σχεδίου (άδειες) (5%), η περιοχή (π.χ. 4% για ΕΣΔΙΜ) και η παραγωγή ΠΟΠ/ΠΓΕ (3%).

Ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες ένταξης (Το «Ιδανικό Προφίλ»):

Βάσει των παραπάνω, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει με ευκολία την υψηλότερη βαθμολογία (και συνεπώς πρακτικά εγγυάται την ένταξή του) ανήκει συνήθως σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες:

1. Ο «Νέος Αγρότης» (Δικαιούχος της 1ης πρόσκλησης Π3-75.1): Αυτό το προφίλ «σαρώνει» τα μόρια σε πολλαπλά πεδία χωρίς καν να προσπαθήσει. Λαμβάνει αυτόματα τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο της ηλικίας/εμπειρίας, στο κριτήριο της εξάρτησης από το γεωργικό εισόδημα, στο κριτήριο της ωριμότητας του σχεδίου και στο κριτήριο της δυνατότητας υλοποίησης. Αν μάλιστα δεν έχει λάβει παλαιότερα άλλη επιδότηση και ζητήσει έναν προϋπολογισμό μικρότερο από το πενταπλάσιο της τυπικής του απόδοσης, ξεκινάει ήδη με τεράστιο προβάδισμα.

2. Τα Συλλογικά Σχήματα (ιδίως ζωικής παραγωγής): Αντιμετωπίζονται εξαιρετικά ευνοϊκά. Λαμβάνουν άριστα ανεξαρτήτως τυπικής απόδοσης, άριστα στη συσχέτιση μεγέθους-επένδυσης, άριστα στην εξάρτηση εισοδήματος και υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο υλοποίησης (ειδικά αν είναι ζωικής παραγωγής ή έχουν πάνω από 10 μέλη).

Για τους «κοινούς» επαγγελματίες αγρότες (που δεν είναι νέοι ή σχήματα): Τις μεγαλύτερες πιθανότητες ένταξης έχουν εκείνοι που είναι έως 40 ετών, διαθέτουν μεγάλη τυπική απόδοση (>40.000€), είναι οικονομικά υγιείς (μακροχρόνιες φορολογικές/ασφαλιστικές ενημερότητες και κερδοφορία), και σχεδιάζουν πολύ στοχευμένες, «έξυπνες» επενδύσεις (π.χ. αρδευτικά συστήματα που αποδεδειγμένα σώζουν πολύ νερό ή αυτόνομα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες), διατηρώντας το ύψος του προϋπολογισμού τους σε λογικά πλαίσια σε σχέση με το μέγεθός τους. Αντίθετα, όσοι αιτούνται τεράστια ποσά δυσανάλογα της απόδοσής τους, χωρίς να επενδύουν σε τεχνολογίες αιχμής/πράσινες λύσεις και χωρίς να έχουν τακτοποιημένο οικονομικό προφίλ, θα δυσκολευτούν πολύ να πιάσουν τη βάση.