Το-βρετανικό-περιοδικό-wanderlust-αποθεώνει-την-Αττική-ως-τουριστικό-προορισμό

Ως ένα από τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς προορισμούς που συνδυάζουν αστική ενέργεια και αποδράσεις προβάλλεται η Αθήνα σε εκτενές άρθρο για την περιοχή της Αττικής που φιλοξενείται στο φημισμένο βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Wanderlust.

Η προβολή της Αττικής στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό και η ανάδειξή της ως ένας πολυδιάστατος, παγκόσμιας κλάσης προορισμός 12 μήνες τον χρόνο αποτέλεσε τον στόχο των στρατηγικών δράσεων της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής, που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με την εκστρατεία προβολής στο περιοδικό Wanderlust.

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Μέσα από ένα εκτενές και πλούσιο αφιέρωμα με τίτλο «Αρχαία κληρονομιά, η γοητεία της Ριβιέρας και η μαγεία των νησιών στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας», το διεθνές κοινό καλείται να ανακαλύψει ξανά την Αττική.

Το άρθρο αναδεικνύει την ιδανική ισορροπία που προσφέρει η περιοχή ανάμεσα στον αστικό πολιτισμό, τον θαλάσσιο τουρισμό, τις αυθεντικές νησιωτικές αποδράσεις και τον οινοτουρισμό.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική στο πλαίσιο του έργου «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής (DMMO)», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027»).

Με όχημα τη συγκεκριμένη προβολή, ο DMΜΟ Αττικής αναδεικνύει τη μοναδική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, η οποία επιτρέπει στον ταξιδιώτη να συνδυάσει την επίσκεψη σε κορυφαία αρχαιολογικά μνημεία με premium θαλάσσιες εμπειρίες, γαστρονομικές περιηγήσεις σε ιστορικούς αμπελώνες και κοσμοπολίτικες βόλτες στα νησιά, χωρίς τη χρονική πίεση των μεγάλων μετακινήσεων. Η Νέα Μητροπολιτική Αττική συνεχίζει να υλοποιεί το πλάνο τουριστικής προώθησης, εστιάζοντας στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθιστώντας την Αττική έναν ελκυστικό και πολυεπίπεδο προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου.

Το αφιέρωμα αποθεώνει την ικανότητα της Αττικής να συνδυάζει διαφορετικές, υψηλού επιπέδου εμπειρίες σε απόσταση αναπνοής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, όσον αφορά στη μοναδικότητα του προορισμού: «Η Αθήνα είναι ένας από τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς προορισμούς που καταφέρνει να συνδυάζει και τα δύο ταυτόχρονα (αστική ενέργεια και αποδράσεις). Σε απόσταση μόλις μίας ώρας, η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας διαθέτει επίσης μια υπέροχη ριβιέρα, νησιά και αμπελώνες παγκόσμιας κλάσης. Στην εξελισσόμενη αυτή περιοχή, αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν κατά τη διάρκεια ενός και μόνο, άκρως ικανοποιητικού ταξιδιού – και μάλιστα με απίστευτη ευκολία, όλο τον χρόνο».

Μέσα στο άρθρο δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Σούνιο. «Εκτεινόμενη σε μήκος 72 χιλιομέτρων, η ειδυλλιακή Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι το μέρος όπου οι ντόπιοι μπαίνουν αμέσως σε mood διακοπών. Νότια από εδώ, μια σειρά από ελκυστικές, παραθαλάσσιες περιοχές εκτείνονται μέχρι το Ακρωτήριο του Σουνίου, όπου ο Ναός του Ποσειδώνα, ηλικίας 2.400 ετών, δεσπόζει πάνω σε έναν βράχο. Δεν υπάρχει πιο μαγικό σημείο για να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλεμα».

Όσον αφορά στα νησιά του Σαρωνικού: «Είναι ιδανικά για μονοήμερες εκδρομές ή ακόμα και για σύντομες διαμονές είναι τα ενδιαφέροντα νησιά του Σαρωνικού Κόλπου — όλα τόσο κοντά, που δεν χρειάζονται πτήσεις ή πολύωρα ταξίδια με το πλοίο. Από την ιστορική Αίγινα και το μικροσκοπικό Αγκίστρι, μέχρι την μποέμικη Ύδρα, τις κοσμοπολίτικες Σπέτσες και τον ρομαντικό Πόρο, προσφέρεται μια υπέροχη αίσθηση απόδρασης – παρόλο που είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα από το κέντρο της πόλης.»

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον οινοτουρισμό και τα Μεσόγεια: «Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης υπάρχουν επίσης περίπου 6.500 στρέμματα αμπελώνων. Πρόκειται για τα Μεσόγεια, όπου το κρασί παράγεται εδώ και χιλιετίες. Αρκετοί από τους περισσότερους από 40 αμπελώνες προσφέρουν ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες για τους λάτρεις της γαστρονομίας».