Το-εστιατόριο-που-βγάζει-κέρδος-προσφέροντας…-δωρεάν-φαγητό

Ένα εστιατόριο στη Μινεάπολη παρουσιάζει ραγδαία αύξηση κερδών μετά την απόφασή του να προσέφερε δωρεάν φαγητό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαχείριση του μεταναστευτικού στην πόλη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η δράση της ICE

Η πόλη της Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο επιχείρησης των ομοσπονδιακών αρχών τον Ιανουάριο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών.

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Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ τραυματίστηκε θανάσιμα από έναν πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στις 7 Ιανουαρίου, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Άλεξ Πρέτι, επίσης 37 ετών, σκοτώθηκε σε αντιπαράθεση με αξιωματικούς της ίδιας υπηρεσίας.

Η επιχείρηση προκάλεσε εκτεταμένες αναταραχές και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Από Modern Times σε Post Modern Times

Ο Ντίλαν Άλβερσον είναι ιδιοκτήτης του καφέ Modern Times, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκαν οι Γκουντ και Πρέτι. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι το εστιατόριο θα προσφέρει δωρεάν φαγητό και η λειτουργία του θα καλύπτεται από δωρεές προς την επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν χρειάζεται να πληρώνει στην αμερικανική κυβέρνηση φόρους επί των πωλήσεων.

Παράλληλα, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του καταστήματος σε Post Modern Times ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών δημιουργήθηκε ένα μικρότερο μενού.

Το προσωπικό εργάζεται εθελοντικά και πληρώνεται από τα φιλοδωρήματα και τις δωρεές.

«Βγαίνουμε από το σύστημα»

Υπό το νέο μοντέλο, η λειτουργία του καταστήματος έχει «ανθίσει». Παρόλο που περίπου το 40 με 50% των πελατών δεν πληρώνουν για φαγητό, οι υπόλοιποι που το κάνουν έχουν οδηγήσει την επιχείρηση στο να αποκομίσει κέρδος.

«Πάμε καλύτερα από ό,τι όταν διηύθυνα μια συμβατική επιχείρηση που απασχολούσε 22 άτομα», δήλωσε στους New York Times ο Άλβερσον, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του καφέ εδώ και 15 χρόνια. «Νομίζω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά».

«Παλεύω για να βγάλω κέρδος εδώ και 15 χρόνια και δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να το καταφέρω αυτό χωρίς να εκμεταλλευτώ τους ανθρώπους», είπε. «Βγαίνουμε από το σύστημα».

Περιβάλλον «οικονομικής ισότητας»

Το να κρατάς μια επιχείρηση «ζωντανή» είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Όπως είπε ο Άλβερσον, ήταν πάντα δύσκολο να βγάζει κέρδος την περίοδο πριν από την πανδημία, ακόμα και όταν η επιχείρηση έκλεινε με θετικό πρόσημο.

Το εστιατόριο έχασε 18.500 δολάρια πέρυσι, παρά το γεγονός ότι είχε πωλήσεις 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολλοί από τους νέους πελάτες του δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν και είναι ευγνώμονες που μπορούν να βρουν δωρεάν καλό φαγητό. Ο Άλβερσον ελπίζει ότι θα εμπνεύσει και άλλους στον χώρο της εστίασης.

«Αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον οικονομικής ισότητας που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον», είπε. «Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό;», διερωτήθηκε.