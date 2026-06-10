Το ιδιωτικό νησί στη Βενετία που πωλείται για 24 εκατ. ευρώ – Ανήκε στον κληρονόμο της αυτοκρατορίας Swarovski

Βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO και πλέον πωλείται για… 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος για το ιδιωτικό νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων, που για τέσσερις δεκαετίες ανήκε στον κληρονόμο της αυτοκρατορίας Swarovski και σήμερα πωλείται μαζί με μια επιβλητική βίλα 9.250 τετραγωνικών ποδιών, πισίνα με θαλασσινό νερό, αμπελώνες και πέντε σκάφη.

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Η βίλα

Η βίλα διαθέτει δύο μεγάλους χώρους υποδοχής, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, εννέα υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια σε τέσσερις ορόφους, καθώς και μια κλασική βενετσιάνικη βεράντα στον τελευταίο όροφο με θέα στους Δολομίτες όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Πέρα από την βίλα, υπάρχει επίσης μια αγροικία με δύο επιπλέον υπνοδωμάτια.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πισίνα με θαλασσινό νερό, αμπελώνες με merlot, chardonnay και cabernet, βιολογικούς οπωρώνες με βερικοκιές και δαμασκηνιές, ελαιώνα, λαχανόκηπο, κυψέλες που παράγουν βιολογικό μέλι και παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες.

Ο Γκέρνοτ Λάνγκες-Σβαρόφσκι

Η Isola Santa Cristina κατοικείται από τον 5ο αιώνα, μέρος ενός συμπλέγματος νησιών γνωστών ως Αμμιάνα, τα οποία κάποτε φιλοξενούσαν εκκλησίες και μοναστήρια.

Το νησί εγκαταλείφθηκε για αιώνες μέχρι το 1972, όταν ιδιώτες ιδιοκτήτες άρχισαν να το ανακαινίζουν. Το 1986 το αγόρασε ο Γκέρνοτ Λάνγκες-Σβαρόφσκι, δισέγγονος του Ντάνιελ Σβαρόφσκι, ο οποίος ίδρυσε τη δυναστεία των κρυστάλλων Swarovski.

Όταν το απέκτησε ο Λάνγκες-Σβαρόφσκι, ο οποίος είχε πάθος για τη γεωργία, τη χλωρίδα και την πανίδα, ξεκίνησε την αναβίωση της παραδοσιακής γεωργίας και των ιχθυοτροφείων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari στη Βενετία.

«Το πάθος του έκανε τη διαχείριση του Isola Santa Cristina εξαιρετικά προσωπική», δήλωσε ο Κρίστοφ Φολκ, πρόεδρος της διαχειρίστριας Segnal Privatstiftung, στην οποία ανήκει το νησί. «Μέσω του έργου του και του trust, το νησί συνέχισε να ακμάζει και να συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση και προστασία της λιμνοθάλασσας».

Μετά τον θάνατο του Λάνγκες-Σβαρόφσκι το 2021, η ιδιοκτησία πέρασε σε καταπιστευματοδόχο που συνέχισε να επενδύει στο νησί σύμφωνα με τις αρχές του, προχωρώντας τα σχέδια εγκατάστασης ενός κέντρου αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της διαχείρισης υδάτων, των τεχνικών υπηρεσιών και της αποθήκευσης γεωργικού εξοπλισμού.

Πλέον όμως «ήρθε η κατάλληλη στιγμή η διαχείριση της νήσου να περάσει σε έναν νέο θεματοφύλακα», δήλωσε ο Βολκ, «του οποίου το πάθος για την οικολογία και τη λιμνοθάλασσα θα διασφαλίσει το μέλλον της».