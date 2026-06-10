Φλωρίδης-για-Συνταγματική-Αναθεώρηση:-Η-παράταξη-της-ΝΔ-αναλαμβάνει-την-ευθύνη-να-συνομιλήσει-με-τις-επερχόμενες-γενιές

Η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης θα προχωρήσει από το κόμμα που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, για το παρόν και το μέλλον της χώρας, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κλείνοντας την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την προθεσμία εργασιών της επιτροπής που θα συγκροτηθεί. «Αυτή είναι η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την ευθύνη να μιλήσει με το παρόν και το μέλλον, να συνομιλήσει με τις επερχόμενες γενιές και να μπορέσει να ασφαλίσει τη χώρα στο συνταγματικό επίπεδο εκείνο που θα την ενισχύσει περαιτέρω και εθνικά και κοινωνικά και οικονομικά», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης και σημείωσε ότι «η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να… κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω».

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Ο κ. Φλωρίδης σχολίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος. «Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις, στην επιτροπή φαντάζομαι, αλλά ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή την προτείνουσα Βουλή, να δώσει ψήφο για καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις, έστω και αν υπάρξει συμφωνία με κάποιες από τις διατάξεις που το ΠΑΣΟΚ προτείνει, έστω και αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με κάποια ή κάποιες από τις διατάξεις που προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για να συμπληρώσει ότι μια τέτοια στάση σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ότι δηλαδή η προτείνουσα Βουλή συζητά και αποφασίζει ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν. «Συνεπώς, η δήλωσή του ότι δεν θα δώσει το ΠΑΣΟΚ ψήφο για να μην υπάρξει πλειοψηφία των 180 βουλευτών, σημαίνει ότι επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης. Απάντησε δε και στην δήλωση του κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει θεσμική μνήμη. «Θέλω να σας θυμίσω την αναθεώρηση του 2001, που ξεκίνησε το 1998 από το ΠΑΣΟΚ με εισηγητή τον κ. Βενιζέλο. Ο οποίος, από ό,τι διαβάζω, ο κ. Βενιζέλος εισηγείται, και μάλλον έχετε κάνει αποδεκτή την εισήγησή του, να μην ψηφίσετε στην προτείνουσα Βουλή. Στην προτείνουσα Βουλή του 1998 που οδήγησε στην αναθεώρηση του 2001, οι διατάξεις προς αναθεώρηση που προτάθηκαν ήταν 89. Η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή η Βουλή πριν τις εκλογές, από αυτές τις 89 διατάξεις, ψήφισε με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, τις 83 διατάξεις και με πάνω από 180 ψήφους. Και σήμερα, εσείς που έχετε θεσμική μνήμη, έρχεστε και λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε καμία, ούτε τις δικές σας ούτε της ΝΔ. Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, να ακολουθήσετε την κοινοβουλευτική συμπεριφορά εκείνη, η οποία οδήγησε να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για να καταλήξει ότι «η θεσμική μνήμη έχει υποχρεώσεις και η βασική της υποχρέωση είναι να τη σέβεσαι εφόσον σέβεσαι την πολιτική ιστορία του εαυτού σου».

Παράλληλα ο υπουργός σχολίασε και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. «Εκεί έχουμε ένα πολιτικό, κοινοβουλευτικό και κοινωνικό δράμα. Μετά τις συνεχείς διασπάσεις, ανεξαρτοποιήσεις, αποχωρήσεις, κορυφώθηκε η διαδικασία, αυτή η τραγωδία αυτού του κομματικού σχηματισμού, που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα, με την απόφαση που έλαβε στην Κεντρική του Επιτροπή, να συμπορευτεί με ένα άλλο κόμμα που δεν είναι στη Βουλή και του οποίου ο αρχηγός μέχρι πρότινος ήταν στη Βουλή, ήταν αρχηγός τους αλλά σήμερα είναι κάπου έξω και έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Και είπαν ”θα πάμε εκεί” και εν τω μεταξύ δεν κουνιέται το βλέφαρο του κ. Τσίπρα. Τώρα έχουμε μια αμήχανη συμπεριφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα καλά, δεν θα καταθέσει προτάσεις και φυσικά δεν θα ψηφίσει. Αυτό είναι λογικό, γιατί δεν υπάρχει πλέον κοινωνική και εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία δημοσκόπηση τον μετράει στο 0,6%, και άρα δεν υπάρχει κοινωνική βάση να εκπροσωπηθεί από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή πρόταση, και ο πραγματικός αρχηγός και το πραγματικό κόμμα δεν τις εγκρίνουν, αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση θα καταλήξει σε φαρσοκωμωδία», σχολίασε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην στόχευση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας.

«Η προτεινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα», είπε, «στοχεύουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του κράτους και των θεσμών, στον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Στην πραγματικότητα αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται να υπηρετήσουν και να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ισχύ της χώρας, την ενδυνάμωση της οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στην πραγματικότητα να υπηρετήσουν την ακόμα μεγαλύτερη ισχύ της χώρας».

Προηγουμένως, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στο περιβάλλον εντός του οποίου η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ως απάντηση στα κόμματα που κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί, μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, να συσκοτίσει τον καταιγισμό σκανδάλων.

«Η Ελλάδα είναι εθνικά ασφαλής έχοντας τις μακράν ισχυρότερες αμυντικές δυνατότητες, στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Εάν κάποιοι αγωνιούν για την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουν μια υποχρέωση: να περιγράψουν πότε στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, η Ελλάδα ήταν πιο ισχυρή αμυντικά. Πότε;», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι και το εσωτερικό περιβάλλον της χώρας, χαρακτηρίζεται από μια οικονομία ισχυρή, μια οικονομία δυναμική, που μπορεί και διασφαλίζει τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας.

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