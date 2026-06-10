Φραγκίσκη-Μελίσσα:-Ελάχιστος-μισθός-τα-1.600-ευρώ-στην-alpha-bank

Για τον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου, αλλά και για την ευκαιρία που ανοίγεται στην Ελλάδα να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της ως συγκριτικό πλεονέκτημα, μίλησε η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, στο συνέδριο GREECE 2030 Economy & Growth.

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«Όταν μια χώρα καταφέρει να αξιοποιήσει το ταλέντο της και να μετατρέψει τους ανθρώπους της στο μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δεν αλλάζει μόνο η αγορά εργασίας, αλλάζει η ίδια η πορεία της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναλύοντας το νέο πρότυπο ανάπτυξης που διαμορφώνει η Alpha Bank για τους ανθρώπους της.

Εξηγώντας ότι ο ρόλος της τράπεζας σήμερα έχει μετακινηθεί από την εκτέλεση συναλλαγών σε ένα πιο σύνθετο συμβουλευτικό μοντέλο, η κ. Μελίσσα είπε πως η σύγχρονη καριέρα απαιτεί μια δυναμική εκκίνηση και, στη συνέχεια, μια συνεχή πορεία μάθησης και ανάπτυξης.

«Οι άνθρωποι των τραπεζών εξελίσσονται σε συμβούλους, καθοδηγητές και συνεργάτες εμπιστοσύνης για τους πελάτες. Αυτή η μετάβαση αλλάζει αναπόφευκτα και τον ορισμό της καριέρας, η οποία πλέον βασίζεται σε μια συνεχή εξελικτική πορεία. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να δίνουμε στους ανθρώπους μας τη δυνατότητα να αποκτούν νέες γνώσεις, να δοκιμάζουν διαφορετικούς ρόλους, να διευρύνουν τις εμπειρίες τους και να εξελίσσονται μαζί με τον οργανισμό και την αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρώτοι στην αγορά: ελάχιστος μισθός 1.600 ευρώ

Η Alpha Bank ξεκινά την υποστήριξη των εργαζομένων της από την πρώτη ημέρα, θέτοντας ως θεμέλιο μια ισχυρή αφετηρία.

«Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας θεσπίσαμε πρώτοι ελάχιστο βασικό μισθό 1.600 ευρώ. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του, αν δεν διαθέτει πρώτα μια σταθερή και αξιοπρεπή αφετηρία. Για εμάς, η αμοιβή είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ένας νέος άνθρωπος μπορεί να χτίσει την αυτονομία του και να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση το επόμενο βήμα της εξέλιξής του», σημείωσε η CHRO του Ομίλου.

Παράλληλα, η τράπεζα επαναπροσδιορίζει την εξέλιξη των εργαζομένων μέσα στον ίδιο τον οργανισμό.

«Παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι, για να εξελιχθεί κάποιος γρήγορα, πρέπει να αλλάξει εργοδότη. Πλέον μιλάμε για “καριέρες σε κίνηση”, όπου οι άνθρωποί μας μπορούν να εξελίσσονται χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν εργοδότη. Μπορούν να μετακινούνται σε νέους ρόλους, να αποκτούν διαφορετικές εμπειρίες, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να ανακαλύπτουν νέες επαγγελματικές διαδρομές μέσα στον ίδιο οργανισμό. Εμείς προσπαθούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξή τους, προσφέροντας εναλλακτικά μονοπάτια καριέρας και όχι μόνο μια γραμμική πορεία», είπε η κ. Μελίσσα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank επενδύει ενεργά στη διαχείριση της αλλαγής από τους ίδιους τους εργαζομένους.

«Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης στη Διαχείριση Αλλαγής. Εκατοντάδες εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν και σήμερα, με δική τους πρωτοβουλία, υλοποιούν 85 έργα με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη», ανέφερε η CHRO της Alpha Bank.

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση και κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη επεκτάθηκε και στον ευρύτερο ρόλο των τραπεζών στην κοινωνία.

«Με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι γυναίκες, υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης, όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, βοηθούν τους πελάτες μας να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές συναλλαγές και να προστατευθούν από ψηφιακές απάτες, καθώς και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τη λήψη σύνθετων οικονομικών αποφάσεων που ενισχύουν την ασφάλειά τους για το μέλλον», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλίες υποστήριξης των οικογενειών των εργαζομένων, όπως τα προγράμματα ευεξίας και καθοδήγησης γονέων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην πρωτοβουλία Alpha Junior Savings Account, επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίσαμε ένα πρόγραμμα όπου η τράπεζα χρηματοδοτεί λογαριασμούς για τα παιδιά των εργαζομένων από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μάθουν τι σημαίνει αποταμίευση και οικονομικός προγραμματισμός, στηρίζοντάς τα ώστε να αντιμετωπίζουν το μέλλον με ασφάλεια».

Μιλώντας για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στις επιχειρήσεις και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, εξήγησε ότι η Alpha Bank έχει αναπτύξει ένα δομημένο στρατηγικό πλαίσιο που ενισχύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

«Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη γυναικεία ενδυνάμωση και σήμερα βλέπουμε το 43% των θέσεων ευθύνης να καλύπτεται από γυναίκες, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο το ποσοστό φτάνει το 45%. Παράλληλα, εστιάζουμε και σε άλλες ομάδες που έχουν χαμηλότερη εκπροσώπηση, όπως, για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρία, με στοχευμένες πρωτοβουλίες ένταξης», ανέφερε η κ. Μελίσσα.

Brain Regain

Τέλος, αναφέρθηκε στην προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι η Alpha Bank ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ξεκινώντας πριν από έξι χρόνια περιοδείες στο εξωτερικό με στόχο να παρουσιάσει στους Έλληνες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να επιστρέψουν.

«Οι Έλληνες του εξωτερικού αναζητούν παρόμοιες συνθήκες με αυτές που έχουν συνηθίσει. Γι’ αυτό φροντίζουμε οι θέσεις, οι απολαβές και οι παροχές να είναι ανταγωνιστικές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Εργασίας», υπογράμμισε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Όταν μια χώρα καταφέρει να αξιοποιήσει το ταλέντο της και να μετατρέψει τους ανθρώπους της στο μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, αποκτά κάτι ακόμη πιο σπάνιο: μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση. Και τότε δεν αλλάζει μόνο η αγορά εργασίας, αλλάζει η ίδια η πορεία της χώρας».