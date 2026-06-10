Φραγκίσκη Μελίσσα: Στην Alpha Bank, ο ελάχιστος μισθός ορίζεται στα 1.600 ευρώ

Στο συνέδριο GREECE 2030 Economy & Growth, η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, συζήτησε για τον μετασχηματισμό του τραπεζικού τομέα και την ευκαιρία που προσφέρει η Ελλάδα να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της ως στρατηγικό πλεονέκτημα.

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«Όταν μια χώρα κατορθώνει να εκμεταλλευτεί το ταλέντο της και να μετατρέψει τους πολίτες της σε βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δεν αλλάζει μόνο η αγορά εργασίας, αλλά και η κατεύθυνση της χώρας», υπογράμμισε, αναλύοντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης που προάγει η Alpha Bank για το προσωπικό της.

Εξηγώντας τη μετάβαση της τράπεζας από τη διεκπεραίωση συναλλαγών σε ένα πιο σύνθετο συμβουλευτικό μοντέλο, η κ. Μελίσσα τόνισε ότι η σύγχρονη καριέρα απαιτεί μια δυναμική αρχή και συνεχή πορεία μάθησης και εξέλιξης.

«Οι τραπεζικοί υπάλληλοι μετατρέπονται σε συμβούλους, καθοδηγητές και αξιόπιστους συνεργάτες για τους πελάτες. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει αναπόφευκτα και τον ορισμό της καριέρας, η οποία πλέον βασίζεται σε μια διαρκή εξελικτική διαδικασία. Είναι, επομένως, σημαντικό να παρέχουμε στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αποκτούν νέες γνώσεις, να εξερευνούν διαφορετικούς ρόλους, να διευρύνουν τις εμπειρίες τους και να εξελίσσονται παράλληλα με τον οργανισμό και την αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρωτοπορία στην αγορά: ελάχιστος μισθός 1.600 ευρώ

Η Alpha Bank υποστηρίζει τους υπαλλήλους της από την πρώτη ημέρα, θέτοντας ως θεμέλιο μια ισχυρή βάση.

«Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας, είμαστε οι πρώτοι που καθορίσαμε ελάχιστο βασικό μισθό 1.600 ευρώ. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του χωρίς μια σταθερή και αξιοπρεπή αρχή. Για εμάς, η αμοιβή αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο ένας νέος μπορεί να χτίσει την αυτονομία του και να επιδιώξει με αυτοπεποίθηση το επόμενο βήμα στην εξέλιξή του», σημείωσε η CHRO του Ομίλου.

Επιπλέον, η τράπεζα επαναστατώνει την ανέλιξη των υπαλλήλων μέσα στον ίδιο οργανισμό.

«Γνωρίζουμε παραδοσιακά ότι για γρήγορη ανέλιξη απαιτείται αλλαγή εργοδότη. Πλέον συζητάμε για “καριέρες σε κινητικότητα”, όπου οι εργαζόμενοί μας μπορούν να εξελίσσονται χωρίς να αλλάζουν εργοδότη. Μπορούν να μετακινούνται σε νέες θέσεις, να αποκτούν διαφορετικές εμπειρίες, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να ανακαλύπτουν νέες επαγγελματικές διαδρομές εντός του οργανισμού. Σκοπός μας είναι να επιταχύνουμε την εξέλιξή τους, προσφέροντας εναλλακτικούς δρόμους καριέρας και όχι μόνο μια γραμμική πορεία», ανέφερε η κ. Μελίσσα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank επενδύει ενεργά στη διαχείριση της αλλαγής από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

«Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, υλοποιήσαμε πρόγραμμα πιστοποίησης στη Διαχείριση Αλλαγής. Εκατοντάδες εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν και σήμερα, με δική τους πρωτοβουλία, υλοποιούν 85 έργα που στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών», δήλωσε η CHRO της Alpha Bank.

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση και κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη επεκτάθηκε στο ευρύτερο ρόλο των τραπεζών στην κοινωνία.

«Με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες, υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης, όπου οι εργαζόμενοί μας, σε συνεργασία με ειδικούς φορείς, βοηθούν τους πελάτες μας να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές συναλλαγές και να προστατευθούν από ψηφιακές απάτες, καθώς και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη λήψη σύνθετων οικονομικών αποφάσεων που ενδυναμώνουν την ασφάλειά τους για το μέλλον», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλίες υποστήριξης των οικογενειών των εργαζομένων, όπως τα προγράμματα ευεξίας και καθοδήγησης γονέων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία Alpha Junior Savings Account, τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά καθιερώσαμε πρόγραμμα όπου η τράπεζα χρηματοδοτεί λογαριασμούς για τα παιδιά των εργαζομένων από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μάθουν την έννοια της αποταμίευσης και του οικονομικού προγραμματισμού, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν το μέλλον με ασφάλεια».

Αναφερόμενη στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στις επιχειρήσεις, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, εξήγησε ότι η Alpha Bank έχει αναπτύξει ένα δομημένο στρατηγικό πλαίσιο που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

«Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη γυναικεία ενδυνάμωση και σήμερα παρατηρούμε το 43% των θέσεων ευθύνης να κατέχονται από γυναίκες, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο το ποσοστό φτάνει το 45%. Παράλληλα, εστιάζουμε και σε άλλες ομάδες με χαμηλότερη εκπροσώπηση, όπως τα άτομα με αναπηρία, με στοχευμένες πρωτοβουλίες ένταξης», δήλωσε η κ. Μελίσσα.

Brain Regain

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία επαναπατρισμού των Ελλήνων του εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι η Alpha Bank ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, ξεκινώντας πριν από έξι χρόνια περιοδείες στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν στους Έλληνες τις ευκαιρίες που υπάρχουν για επιστροφή.

«Οι Έλληνες του εξωτερικού αναζητούν παρόμοιες συνθήκες με αυτές που έχουν συνηθίσει. Γι’ αυτό φροντίζουμε οι θέσεις, οι απολαβές και οι παροχές να είναι ανταγωνιστικές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Εργασίας», υπογράμμισε.

Κατέληξε λέγοντας: «Όταν μια χώρα καταφέρει να αξιοποιήσει το ταλέντο της και να μετατρέψει τους ανθρώπους της σε το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, αποκτά κάτι ακόμη πιο σπάνιο: μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση. Έτσι, δεν αλλάζει μόνο η αγορά εργασίας, αλλά και η κατεύθυνση της χώρας».