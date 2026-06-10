ΧΑ:-Προς-τις-2400-μονάδες-ο-ΓΔ-με-ώθηση-από-τις-τράπεζες

Άνοδο κατά 1,41% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2385,63 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 335,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips (πλην των τίτλων ομίλου Βιοχάλκο) κατηύθυναν το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση, καταγράφοντας περί τις 12.30μμ το υψηλό ημέρας των 2389 μονάδων.

Πέτυχε δε στη συνέχεια να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και να κλείσει στις δημοπρασίες κοντά στο υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,751% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,40% κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,31%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,31%), η ΕΕΕ (+2,62%), το Jumbo (+1,16%), η Allwyn (+3,50%), ο Τιτάν (+1,76%), η Lamda (+3,93%), η Aegean (+1,26%), η Metlen (+3,49%) και από τις λοιπές μετοχές τα Πλαστικά Θράκης (+2,93%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,49%), η Helleniq Energy (-1,28%), η ΜΟΗ (-0,50%), η Cenergy (-3,59%), Cenergy (-3,59%), η ΕΛΧΑ (-3,35%), το ΔΑΑ (-0,30%) και ο Aktor (-1,10%).

Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου προκάλεσε ανοδική κίνηση στις ευρωπαϊκές αγορές. Το Euronext Athens συγχρονίστηκε με το ΓΔ να κινείται ανοδικά, κινούμενος προς την περιοχή των 2400 μονάδων. Στις 3.30μμ ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός Μαΐου (στο 3,8% τον Απρίλιο).

Επιχειρηματικά νέα

Μάιος 2026, AXIANumbers: Οι αλλοδαποί επενδυτές πραγματοποίησαν το 71,6% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) σε σχέση με το 68,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι ημεδαποί επενδυτές πραγματοποίησαν το 28,4% των συναλλαγών σε σχέση με το 31,2% τον προηγούμενο μήνα. Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου των δικαιούχων μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,53% για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων και 31,47% για τους ημεδαπούς. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €305,70 εκατ.

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα Mandate σε έξι τράπεζες (Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale) για την επανέκδοση υφιστάμενου τίτλου με λήξη το 2036.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της δίνει η Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει την εκτίμησή της στα 4,40 ευρώ από 3,66 ευρώ προηγουμένως. Σύσταση «buy».

Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για το 29,92% της Αττικά πολυκαταστήματα. Η θυγατρική του ομίλου, Kymora Limited, προτίθεται να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό έως 18.000.000 μετοχές εκδόσεως της Attica. Στόχος η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Πέρυσι οι πωλήσεις της εταιρείας άγγιξαν τα 244 εκατ. ευρώ και το EBITDA τα 30 εκατ. ευρώ. Να συμβάλουμε ώστε η Αθήνα να εξελιχθεί σε luxury hub για την ευρύτερη περιοχή, κατά 5% η ετήσια αύξηση, είπε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Αναπτυξιακός νόμος: Τα Πλαστικά Κρήτης προχωρούν σε επένδυση 9,93 εκατ. ευρώ στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, με φορολογική απαλλαγή ύψους €4,76 εκ. Η ΔΑΪΟΣ Πλαστικά υλοποιεί επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγής πλαστικών φιλμ στη Νάουσα, με φορολογική απαλλαγή €4,75 εκ. 49 νέες θέσεις εργασίας.