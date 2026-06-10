Χρηματιστήριο: Διόρθωση 0,52% με «σφραγίδα» τις τραπεζικές αποκοπές — αντίσταση η ζώνη των 2.400

Υποχώρησε από τα υψηλά τετραμήνου ο Γενικός Δείκτης, με τον τραπεζικό κλάδο να χάνει 2,34% — μεγάλο μέρος όμως αντανακλά την αποκοπή μερισμάτων σε Εθνική και Eurobank. Υποτονικός τζίρος 187,31 εκατ. ευρώ.

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Αθήνα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

Εικόνα δεικτών στο κλείσιμο

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.373,21 -12,42 -0,52% FTSE Large Cap 6.007,89 -46,69 -0,77% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.646,53 -63,33 -2,34% FTSE Χρημ/κών Υπηρεσιών (FTSE_FS) 12.375,28 -294,27 -2,32%

Λοιποί δείκτες: FTSE Mid (FTSEA) 1.415,84 (-0,86%), ATHEX_ESG 2.815,75 (-0,63%), ΣΑΓΔ 4.738,76 (-0,16%). Συνολικός τζίρος ~187,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 131,77 εκατ. ευρώ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Η εικόνα της συνεδρίασης

Πτωτικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,52% και να κλείνει στις 2.373,21 μονάδες (-12,42 μον.), επιστρέφοντας κάτω από τη ζώνη των 2.380 μονάδων που είχε ανακτήσει την προηγούμενη ημέρα. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έχασε 0,77% και διαμορφώθηκε στις 6.007,89 μονάδες (-46,69 μον.). Το «βάρος» της πτώσης εντοπίστηκε σαφώς στον τραπεζικό κλάδο: ο ΔΤΡ υποχώρησε 2,34% στις 2.646,53 μονάδες, ενώ ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FTSE_FS) έκλεισε με απώλειες 2,32% στις 12.375,28 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική: η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε περί τα 187,31 εκατ. ευρώ — αισθητά χαμηλότερα από τον ζωηρό τζίρο των τελευταίων συνεδριάσεων (άνω των 330 εκατ. ευρώ την Τρίτη) — με τα 131,77 εκατ. ευρώ να αφορούν μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο χαμηλός όγκος αποτελεί μια ελαφρώς καθησυχαστική ένδειξη, καθώς η υποχώρηση δεν συνοδεύτηκε από βαριά ρευστοποιητική πίεση.

Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος της τάξης των ~30 μονάδων: μετά από άνοιγμα κοντά στις ~2.388 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό), αποκλιμακώθηκε σταδιακά έως ένα χαμηλό περί τις ~2.358 μονάδες στις πρώτες απογευματινές ώρες, για να ανακάμψει στο τελευταίο σκέλος και να κλείσει κοντά στα υψηλά της δεύτερης μισής συνεδρίασης. (Σημ.: τα ενδοσυνεδριακά υψηλά/χαμηλά αποτελούν εκτιμήσεις βάσει διαγράμματος και χρήζουν επιβεβαίωσης από τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.)

Πρωταγωνιστές και ουραγοί

Στον αντίποδα της γενικότερης αδυναμίας ξεχώρισε ο ΟΤΕ με άνοδο 1,81% στα 18,60 ευρώ, λειτουργώντας ως το βασικό αμυντικό «καταφύγιο» της ημέρας. Θετικά κινήθηκαν επίσης Coca-Cola HBC (EEE +0,59%), HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ +0,40%), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ +0,20%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,19%). Στον αντίθετο πόλο, τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η Viohalco (BIO -3,82%), ακολουθούμενη από τις τραπεζικές Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος ΟΤΕ 18,60 +1,81% 483 χιλ. Coca-Cola HBC (EEE) 51,30 +0,59% 8.105 HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) 10,09 +0,40% 78.057 Διεθνής Αερολ. Αθηνών (ΔΑΑ) 10,14 +0,20% 27.949 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 43,08 +0,19% 154 χιλ. Viohalco (BIO) 19,14 -3,82% 91.968 Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,802 -2,64% 3,21 εκατ. Εθνική (ΕΤΕ) 14,335 -2,58% 1,22 εκατ. Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 3,904 -2,28% 2,79 εκατ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,784 -1,96% 1,98 εκατ.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες — η «παγίδα» της αποκοπής

Το πρόσημο της ημέρας καθορίστηκε από τον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο η εικόνα χρειάζεται «αποκωδικοποίηση». Σημαντικό μέρος της πτώσης σε Εθνική και Eurobank αντανακλά τεχνικό/λογιστικό παράγοντα και όχι ρευστοποιήσεις: η Τετάρτη ήταν ημέρα αποκοπής (ex-dividend) του συμπληρωματικού μερίσματος των δύο τραπεζών, ύψους 0,288 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική και 0,071 ευρώ ανά μετοχή για τη Eurobank. Με βάση τις τιμές κλεισίματος, η «καθαρή» αποκοπή εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας υποχώρησης και των δύο μετοχών — δηλαδή, προσαρμοσμένη για το μέρισμα, η πραγματική πίεση ήταν αρκετά πιο συγκρατημένη.

Αντίθετα, οι απώλειες σε Alpha Bank (-2,64%) και Πειραιώς (-1,96%) αποτυπώνουν πραγματικές ρευστοποιήσεις, καθώς για την Πειραιώς η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου (0,398 ευρώ ανά μετοχή) έχει μετατεθεί για τις αρχές Αυγούστου. Συνεπώς, αν και ο ΔΤΡ «δείχνει» απώλειες 2,34%, ένα διόλου αμελητέο τμήμα αυτών είναι μηχανιστικό. Η ουσιαστική ανάγνωση είναι ότι, μετά το ισχυρό ράλι των τραπεζών που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά τετραμήνου την Τρίτη, η αγορά «ανέπνευσε» με επιλεκτικές ρευστοποιήσεις σε ένα κατά τα άλλα ανέπαφο ανοδικό μοτίβο.

Τα υπόλοιπα βλέμματα: Metlen, Viohalco, ΔΕΗ, Allwyn

Πέρα από τις τράπεζες, η Metlen (-1,71%, 41,38 ευρώ) συνέχισε να κινείται υπό το βάρος της επενδυτικής επιφυλακτικότητας, σε ένα story που παραμένει συνυφασμένο με την προηγούμενη αναθεώρηση στόχων κερδοφορίας, τις ζημίες στο σκέλος των κατασκευών/EPC και τις ανοιχτές θέσεις short. Η Viohalco (-3,82%) ήταν ο μεγαλύτερος «χαμένος» της ημέρας στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ενώ η Titan (-1,77%) υποχώρησε ακολουθώντας το ευρύτερο κλίμα.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ έκλεισε με οριακές απώλειες (-0,27%, 22,08 ευρώ), διατηρώντας το αφήγημα re-rating μετά την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η Allwyn (ALWN -0,11%, 13,455 ευρώ) κινήθηκε πρακτικά αμετάβλητη, εξακολουθώντας να διαπραγματεύεται με discount έναντι του consensus των αναλυτών μετά τη μετάβαση από αμυντικό προφίλ υψηλής μερισματικής σε story μόχλευσης και ανάπτυξης.

Τεχνική εικόνα

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε κάτω από τη ζώνη των 2.380-2.385 μονάδων που είχε ανακτήσει την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να ακυρώνει το ευρύτερο ανοδικό μοτίβο. Η σημερινή κίνηση έχει τα χαρακτηριστικά «ανάσας» μετά από έντονο ράλι και όχι αντιστροφής τάσης: ο δείκτης έκλεισε υψηλότερα από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, διατηρώντας επαφή με τα προηγούμενα στηρικτικά επίπεδα.

Αντιστάσεις: το κρίσιμο εμπόδιο παραμένει η ζώνη των 2.400-2.410 μονάδων, η διάσπαση της οποίας θα ξεκλειδώσει τον επόμενο στόχο προς τις 2.440 μονάδες και τα νέα υψηλά. Στηρίξεις: πρώτη και άμεση η ζώνη των 2.340-2.330 μονάδων (το επίπεδο της πρόσφατης ανοδικής διάσπασης), με δεύτερη και ισχυρότερη ασπίδα τη ζώνη των 2.326-2.283 μονάδων. Όσο διατηρείται το επίπεδο των 2.330 μονάδων, η μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή παραμένει αλώβητη.

Σε όρους τάσης, ο δείκτης παραμένει σαφώς πάνω από τους ανοδικά κεκλιμένους κινητούς μέσους 50 και 200 ημερών, με την απόδοση από την αρχή του έτους να διατηρείται σε διψήφιο έδαφος (~+11%). Το πλάτος της αγοράς (breadth) ήταν σήμερα αρνητικό, με τα κέρδη συγκεντρωμένα σε λίγες αμυντικές αξίες (ΟΤΕ, EEE, ΕΛΠΕ), στοιχείο που υποδηλώνει στροφή σε πιο αμυντικό προσανατολισμό εντός της ημέρας.

Ως προς τους ταλαντωτές —και με τη ρητή επισήμανση ότι πρόκειται για εκτιμήσεις βάσει διαγράμματος που χρήζουν επιβεβαίωσης από τα επίσημα δεδομένα— ο RSI εκτιμάται ότι αποκλιμακώθηκε από την περιοχή υπεραγοράς προς πιο ουδέτερα επίπεδα (περί τα μέσα της κλίμακας 50-60), ενώ ο MACD εμφανίζει σημάδια εξομάλυνσης της ανοδικής δυναμικής κοντά στα υψηλά — εικόνα συμβατή με συσσώρευση/εκτόνωση παρά με αντιστροφή. Στον τραπεζικό δείκτη, η σημερινή υποχώρηση πρέπει να «καθαριστεί» από τη μηχανιστική επίδραση των αποκοπών πριν εξαχθούν συμπεράσματα για το αν ενεργοποιείται βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές περιβάλλον δεν προσέφερε σαφή κατεύθυνση. Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν μικτά έως ελαφρώς πτωτικά, με τον γερμανικό DAX να παραμένει σε αμυντική στάση και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να αναζητά κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,2% τον Μάιο, σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%, με τις ενεργειακές πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να συγκρούονται με τα ολοένα και πιο εμφανή σημάδια επιβράδυνσης στην Ευρωζώνη.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street διατηρούσε επιφυλακτικό τόνο, με το βλέμμα στραμμένο σε δύο καταλύτες: στον πληθωρισμό (CPI) Μαΐου που δημοσιεύεται σήμερα και στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) στις 16-17 Ιουνίου — την πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh, μετά την αποχώρηση του Jerome Powell στα μέσα Μαΐου. Η αγορά προεξοφλεί σχεδόν με βεβαιότητα (πάνω από 95%) διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,50%-3,75%, ωστόσο η ρητορική έχει μετατοπιστεί προς πιο γερακίσια κατεύθυνση: το αφήγημα στράφηκε από το «πόσες μειώσεις» στο «πόσο ψηλά θα φτάσουν τα επιτόκια», με μερίδα επενδυτών να αποτιμά ακόμη και πιθανότητα αύξησης έως το τέλος του 2026, μετά από επίμονα υψηλές μετρήσεις πληθωρισμού (3,8% τον Απρίλιο, λόγω ενέργειας) και ανθεκτική αγορά εργασίας.

Για τις ελληνικές τράπεζες, το «higher for longer» λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι: στηρίζει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, αλλά διατηρεί την πίεση στις αποτιμήσεις του ευρύτερου ταμπλό. Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ συντηρεί ένα ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές της ενέργειας, προσθέτοντας αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.

Γνώμες ειδικών

Ο αναλυτής της Beta Securities, Μάνος Χατζηδάκης, τοποθετεί τη ζώνη των 2.400-2.410 μονάδων ως το βασικό σημείο αναφοράς και αντίστασης για τους πωλητές, εντοπίζοντας την πρώτη σημαντική περιοχή στήριξης μεταξύ 2.326 και 2.283 μονάδων — εικόνα που, παρά τη σημερινή υποχώρηση, παραμένει εποικοδομητική για τη μεσοπρόθεσμη τάση.

Ευρύτερα, παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν φυσιολογική την πλαγιοκαθοδική κίνηση περίπου 50 μονάδες πάνω από την ανοδική διάσπαση των 2.330 μονάδων, καθώς η αγορά αφομοιώνει τα νέα επίπεδα τιμών και δίνει χρόνο στα χαρτοφυλάκια για αναδιαρθρώσεις. Η σημερινή τραπεζική πίεση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις μεταθέσεις/αποκοπές μερισμάτων και όχι σε μεταβολή των θεμελιωδών, ενώ διατηρείται συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη νεότερων υψηλών πέριξ των 2.440 μονάδων εφόσον κατακτηθεί η ζώνη των 2.400.

Στο μακροπρόθεσμο σκέλος, το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να ξεχωρίζει διεθνώς: σύμφωνα με μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank, το Χ.Α. αναδείχθηκε τρίτη καλύτερη αγορά παγκοσμίως τον Μάιο, διατηρώντας θέση στη δεκάδα των κορυφαίων αγορών από τις αρχές του έτους. Το backdrop αυτό —σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές κατά MSCI και τη δυναμική ζήτηση που αναμένεται για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ— συντηρεί το ενδιαφέρον των ξένων και λειτουργεί ως μεσοπρόθεσμος καταλύτης, παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.